白纸抗议后 中国网民再到李文亮遗下微博号里发声与吐槽

中国/李文亮

在宣布放宽新冠病毒疫情清零规定的第二天，数百名中国网民今天向拉响警报新冠病毒的吹哨医生李文亮表示敬意。李文亮的微博号至今还在。

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中国网民今天向新冠病毒吹哨医生李文亮致敬。李文亮是武汉一家医院34岁的眼科医生，2019年12月曾在社交网络上与同事分享他对出现类似SARS（严重急性呼吸系统综合症）的病人的担忧。李文亮被警察传唤，警察指控他散布 "谣言"。李文亮自己不久就被感染新冠病毒并死去。

李文亮的死在全国引起了一股愤怒。

中国网民批评中国当局对新冠病毒危机的处理，指责当局缺乏透明度。

据法新社今天报道称，在李文亮去世近三年后，在中国卫生部门于周三宣布普遍放宽健康限制后，李文亮在社交网络微博上的个人账户收到了数百条致敬的评论。一名网民赞扬表示，"像你这样的霍比特人是不可缺少的，平凡而渺小，但坚决而勇敢，不知不觉中成为英雄和烈士！"

还有一位微博用户写道，"我们必须永远记住那些勇敢的吹哨的人。" 另一位评论说，他 "期待着有一个更加透明的社会"。

一些网友赞扬了李文亮的勇气，而另一些网友则分享了他们对严格的清零政策的挫折感。

也有人说他们在清零限制基本被取消时会有的痛苦。一个人问："我不知道你是否会对政府的改变感到失望"。

一名新冠病毒检测员也去李文亮遗留下的微博号里表达，"作为一名PCR检测员，我对无止无休寻找阳性病例、处理大量样本、将信息输入系统，而且公众不断增加的投诉抗议感到疲惫不堪。"

另一位对李文亮说，"兄弟，结束了！"。另一个人写道："你在临终前还在担心大流行病。现在终于春天来了！"。

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