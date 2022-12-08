美国印第安纳州打响起诉TikTok第一枪

美国/中国/起诉抖音

印第安纳州起诉中国拥有的短视频共享应用程序抖音TikTok，指控抖音欺骗用户，并让中国当局可以访问美国用户的数据以及让儿童接触成人内容。

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印第安纳州起诉 TikTok 。据路透社消息说，印第安纳州共和党人总检察长托德·罗基塔 (Todd Rokita) 的办公室表示，字节跳动旗下广受欢迎的应用抖音违反了该州的消费者保护法，未披露中国政府获取消费者敏感信息的可能性。

办公室在周三提交的投诉中表示， TikTok 还在苹果和谷歌的应用程序商店中以 12 岁以上的年龄分级欺骗了年轻用户及他们的父母。印第安纳州的投诉说，不当的性内容很容易被触及，并被公司推送给使用 TikTok 的儿童。

印第安纳州表示，该州的诉讼行动是美国各州里第一个采取此类行动。Rokita 正在寻求对抖音施加紧急禁令和民事处罚。

路透社说，《纽约时报》率先报道了这一法律行动。

同样在周三，得克萨斯州州长格雷格·阿博特表示，他命令所有得克萨斯州政府机构禁止在政府发行的设备上使用 TikTok。阿博特在推特上说，中国共产党对美国网络安全构成越来越大的威胁。

印第安纳州和德克萨斯州的行动遵循马里兰州州长拉里霍根一天前发布的一项紧急指令，该指令禁止在州政府设备和网络上使用 TikTok。

南达科他州州长克里斯蒂·诺姆上周签署了一项行政命令，禁止州政府雇员和承包商在国有设备上安装或使用 TikTok，而南卡罗来纳州州长亨利·麦克马斯特周一要求州政府机构禁止州政府的电话和计算机使用 TikTok。

上个月，联邦调查局局长克里斯·雷 (Chris Wray) 表示，TikTok 在美国的业务引发了国家安全担忧，并指出中国政府可能利用这款视频共享应用程序影响用户或控制他们的设备的风险。

前总统唐纳德特朗普在 2020 年试图阻止美国新用户下载微信和 TikTok，这将有效阻止这些应用程序在美国的使用，但在一系列法庭斗争中败诉。拜登总统于 2021 年 6 月撤回了特朗普试图禁止下载的行政命令，并指示商务部对这些应用程序带来的安全问题进行审查。

据路透社，TikTok 抱怨，引发美国各州禁令的担忧，主要是由错误信息助长的。

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