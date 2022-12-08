香港与中国通关随北京放宽防疫措施露曙光 有人大常委望春节通关

香港

中国放宽多项疫情防控措施，香港政商界均预计，香港往来中国内地的安排料将放宽，部分人更形容，已对外封关近三年的中国，与香港通关出现曙光。来自香港的人大常委谭耀宗更表示，希望在农历新年可以逐步免检疫通关，让市民探亲。

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谭耀宗今(8日)早出席活动后又表示，希望香港仿效内地做法，防疫措施可以放宽便尽量放宽。而两间电台均引述消息人士报道，港府下午将会宣布放宽防疫措施，包括确诊患者和密切接触者的隔离或检疫日数，可由现时的7天缩减至5天，前提是第4和第5日的快速测试呈阴性。另外，海外抵港人士每日进行快测的规定亦会放宽，由现时要每日快测至第7日缩短至第5日，但抵埗当天和翌日进行核酸检测的规定不变。至于社交距离措施和口罩令就会继续维持。

香港放宽防疫步伐缓慢备受批评，但昨日公布的最新感染数字重上一万宗，达到11981宗；再多22宗死亡个案，令第五波疫情至今累计有10651人离世。

另外，港府与广东省早前就未能通关而商讨的「逆向隔离」，则可能胎死腹中。谭耀宗指出，「逆向隔离」的安排仍有无法解决的技术问题，如果内地缩短检疫日数，就未必有需要实行「逆向隔离」；身兼缺如英国内阁的行政会议成员兼商界立法会议员林健锋亦表示，内地在新政策下腾出很多隔离设施，如内地容量足以应付，香港就不应「逆向隔离」，并可考虑让在内地有居所的港人在入境后居家隔离。

所谓「逆向隔离」，是指先在香港觅地集中隔离，「死循环管理」后前往深圳，以免却在中国内地进行隔离，此举主要是针对中国检疫酒店房间不足、由港府在9月时向深圳政府提出，双方均为此组成「逆向隔离」方案专班，各自由港府第二把手的政务司司长陈国基和深圳市市长覃伟中牵头。

林健锋更要求港府向内地争取通关时间表及路线图，但港府发言人回复传媒查询时重申，会继续全力与内地商讨联通安排，争取在不增加内地疫情风险的前提下，循序渐进恢复跨境往来。

IATA：香港须到2028年才有望重新成航空枢纽

其次，根据外国通讯社报道，国际航空运输协会（IATA）总干事沃尔什（Willie Walsh）对中国如此快放宽防控措施表示出乎意料，但现时看来，中国会再进一步放宽防控政策，然而，即使中国和香港都放宽所有防疫限制，香港仍有结构性问题，预期香港客运量要到2028年才可回复到疫前水平，重新成为国际航空枢纽。

国际航空运输协会自昨天起在瑞士日内瓦举行一连两日的传媒圆桌会议，沃尔什与亚太地区传媒会面时表示，香港能否重新成为航空枢纽，端视能否成功聘请机师，而中东国家的航空公司，其机师聘用薪津更佳，作为香港旗舰的国泰航空公司虽努力，但争夺机师战的成果难料。

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