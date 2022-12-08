香港逾千人因反修例运动在囚 青少年占26% 两年增1.3倍团体吁助重返社会

政治

2019年的反对修订逃犯条例运动有逾万人被捕，逾二千人完成司法程序，在囚者达1315人，当中两成六是21岁以下的青少年，较两年前大增1.3倍。保安局长邓炳强表示，相关人士出狱后应不缺工作机会，但支持组织指出，重要的是做好职业配对和减少他们被排挤，且反修例人士的教育水平一般较高，若不针对性地解决，社会将蒙受损失。

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根据港府数据，截至8月底，因反修例被捕的，有10278人，被检控的只有2893人，占被捕者的两成八；至于18岁以下的未成年被捕者则有1754人，被检控的有517人。

保安局长邓炳强昨在立法会响应议员质询时表示，涉及「黑暴」(中港官员对反修例运动的泛称)案件而被收纳入惩教院所者，有1315人，当中345名是21岁以下的青少年。翻查资料，这意味在囚的反修例人士较2020年底的422人次增加了2.1倍，而青少年在囚人数则在接近两年间上升1.3倍，但占比则由2020年底的36%降至现时的26%。

相关人士的更生问题近年引发关注，邓炳强指出，惩教署已因推出「沿途有『理』」计划，协助他们重建正确的价值观，又推出电子学习平台，让在囚人士浏览学习材料，协助他们参加公开试。但从他在会上提供的数据显示，计划成效不彰，过去三年，只有合共28名青少年在囚人士参加文凭试。

邓炳强又说，现有800个职位空缺提供予更生人士，但只有110个申请，相信社会上不缺工作机会，惩教署亦会推展多元化职业训练，协助更生人士重投社会。

成立两年多、主要协助被捕青年的「蜕变计划」创办人宋恩荣教授向本台指出，香港的失业率本来就低，有空缺并不出奇，问题是不少公司不愿聘请反修例出狱人士，而空缺与更生人士能否配对亦十分重要，因为现时的求职者并非只求糊口；另外，反修例人士的罪名较重，不少人仍在服刑，并未出狱，加上他们一般教育水平较高，协助他们出狱后重获牌照或专业资格是一大要务，否则，相关人才流失，对作为知识型社会的香港而言，亦「好难搞」。

根据香港法例，金融、保险、会计、法律和医护等专业资格或牌照不会对判刑3个月以上人士开放，本身是中文大学客座教授的宋恩荣期望，相关学会按个别情况考虑，若不是因为诚信问题而入狱者，可以考虑放宽有关人士的发牌或恢复专业资格要求，「蜕变计划」作出呼吁之外，亦有接触学会，希望事情向好的方向发展。

「蜕变计划」早前提出四项倡议，还包括为余下七千多名未被起诉的反修例运动被捕人士设定终止调查死线、为较高学历的反修例在囚人士提供适切课程、25岁以下男青年尽量判劳教中心和尽量缩短女青年成人监狱监禁年期等。而一名因参与非法集会入狱的更生青少年出席记者会时更指出，连续向五间公司求职，均因其「案底」被拒。

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