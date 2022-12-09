中国推自力更生后促经济 胡锦涛路线又被“架”回了

中国/经济

中国防疫松绑后，地方纷纷大动作组团出国抢订单，日前中共政治局会议也以“稳经济”为重点。评论认为，明年中国将全力挽救经济，经济路线可能暂时向江泽民、胡锦涛时期回归。

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就中国防疫松绑各地出国抢单，中央社引述分析称中国经济暂返江胡路线。

中国防疫政策大举松绑后，浙江省率先组成由省级商务部门带队的经贸代表团，前往芬兰、德国和荷兰等欧洲国家拓展市场，期待透过政府部门带头走出去，使企业更有信心。同时，诸如嘉兴、宁波等浙江城市也自组外贸团赴海外“抢订单”。像是嘉兴市就将派出80多个参展招商团，到海外“抢客商”及“抢订单”；宁波市更以“百团、千企、万人”为目标，计划派团到欧美、西亚和东南亚等地招商。

除浙江外，江苏、广东、四川等省也都由省政府组织外贸代表团，本周以来密集地租用包机出国招商抢订单。而代表团成员则涵盖食品、医药、汽车、家具、农产品和美容等行业。

据该报道，中国地方经贸代表团选在此时密集出国，配合中国放弃“动态清零”防疫政策大举松绑，加上7日举行的中共政治局会议中连用了18个“稳”字，强调2023年要稳定，以“稳经济”为核心，要以“改革发展稳定”为任务，坚持“稳字当头、稳中求进”，做好经济工作。其中，“改革发展稳定”是已故中共总书记江泽民执政时期提出的主张，加上会中还强调前总书记胡锦涛时期提出的“干部敢为、地方敢闯、企业敢干”，引起外界注意。

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