中国清零称为人民生命 取消清零却受全世界赞扬

中国/清零

几个在中国开会的重要国际经济机构的负责人今天对中国放宽 "清零"政策的决定表示欢迎，国际货币基金组织总裁克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃甚至称这是 "决定性 "的一步。此前中国官方将清零政策上纲称为人民生命至上政策。

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中国放弃 "清零"受到国际经济机构的欢迎。几大国际货币基金组织负责人在中国东部的黄山与中国总理李克强举行会议后表示，放松清零卫生限制对陷入困境的全球经济是个好消息。

法新社说，本星期三，在愤怒的民众抗议之后，中国卫生当局宣布普遍放宽清零限制，同时也希望能够振兴世界第二大经济体，评论称中国经济已被 "清零"所窒息。

在公布的主要松缓措施中，包括结束系统和大规模的PCR测试，对轻度和无症状病例进行家庭隔离的可能性，以及更有限地使用遏制措施。

国际货币基金会总干事格奥尔基耶娃在与其他国际经济机构领导人在一起举行的新闻发布会上说："我们欢迎中国当局（......）采取果断行动，重新调整新冠疫情防疫政策。格奥尔基耶娃还说，中国为提高免疫接种率所做的努力 "对中国人民来说也是好事，但对亚洲和世界其他地区来说也很重要"。

她还称，"中国的表现（不仅）对中国而且对全球经济都很重要。"

法新社说，今年全球经济受到了乌克兰战争的影响，再加上新冠病毒大流行病后的复苏步履蹒跚，许多国家的生活成本升高有危机。

世界贸易组织（WTO）总干事恩戈齐-奥孔乔-伊韦拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在同一次新闻发布会上也强调，逐步取消清零战略 "将有助于消除一系列不确定性"。经济合作与发展组织（OECD）秘书长Mathias Cormann补充说，这些 "调整将支持中国和全球的（经济）复苏的力度"。

中国放宽大部分清零限制的戏剧性决定还得到了股票市场的赞扬，他们现在倒是仍然担心美国可能出现经济衰退。

法新社说，但是许多分析家警告说，世界上人口最多的国家中国取消清零，恢复正常将是漫长而混乱的，因为中国现在面临着新冠病毒病例的激增。

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