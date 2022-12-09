中国造C919大飞机 今售第一架

中国/C919

中国称自行设计制造商用大型客机C919，今天举行第一架交付仪式，上海东方航空公司成为首家客飞C919客机的中国航空公司。正式编号客运飞行明年启动。C919客机主要技术部件来自外国，也将成为外国同类飞机，尤其是欧洲空客A320型等客机的竞争对手。

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中国今天宣布交付第一架新造C919客机，这款飞机将是空客A320的竞争对手，C919客机将在2023年初进行首次商业飞行。

即使其大部分重要部件来自国外，C919客机被称作为中国设计。中国国有的发动机制造商配制的双引擎飞机据称也是为了与波音的737 MAX竞争。

法新社引据中国国营的中央电视台消息，在上海机场举行的的一个仪式上，第一架可搭载164名乘客的C919模型被正式移交给中国东方航空公司。中国央视说，这一事件标志着中国航空业的一个 "重要里程碑"。

据中央电视台今天播出的录像显示，印有中国东方航空标志的飞机出现在一个被雨淋湿的机场上，央视拍摄了C919客机机舱内的情况。

在11月的一次航展上，C919客机制造商中国Comac公司说它已经收到了300架C919的订单。然而，制造商没有提供有关合同规模或交付日期的细节。据中国媒体说，四架飞机将在2022年底前交付给中国东方航空公司，明年第一季度就投入客运计划。东航是中国客运量第二大的航空公司。

开发C919，并没有妨碍中国在今年早些时候与空中客车公司缔结170亿美元的合同。这家欧洲飞机制造商也于11月在北京（北部）附近的天津本地生产线上开始生产A321。

至于美国波音飞机，在发生两起致命的空难后，波音737 MAX自2019年以来一直在中国停飞。美国制造商在10月底对恢复这种飞机在中国航飞持悲观态度，认为地缘政治局势不利于在近期内改善禁飞情况。据称美国和中国之间持续的贸易紧张局势，导致复飞进展不顺。

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