中阿峰会 习近平今会阿拉伯领导人

中国/沙特/习近平访问

中国国家主席习近平今天在在利雅得出席与阿拉伯国家领导人的双边峰会，北京方面将峰会称为习近平访问沙特阿拉伯的第三天的 "重大事件"，并指将对地区经济和地缘政治都有很大影响。

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中国国家主席习近平于本星期三抵达海湾石油君主国沙特首都利雅得，星期四会见了国王萨勒曼和沙特强人，王储穆罕默德-本-萨勒曼，习近平与沙特签署了从氢气到房地产建设等各个领域的协议，但细节没有公布。

据法新社说，这是世界第二大经济体中国领导人自2016年以来首次访问沙特，也是习近平自新冠病毒大流行开始以来的第三次国外访问。

两个单独的峰会都在今天举行，第一个是与海湾合作委员会（GCC）的六个成员峰会，第二个则中国是与其他中东领导人的峰会。埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-西西和突尼斯总统凯塞德于周四抵达利雅得。来自卡塔尔、黎巴嫩、伊拉克和该地区其他国家的领导人也已确认将出席会议。

据中国国家广播公司CCTV周四援引习近平的话说：中国期待着与沙特阿拉伯以及阿拉伯国家合作，使这两次峰会成为中阿关系和中国-海湾合作委员会关系史上的重大事件。

法新社说，作为华盛顿的战略伙伴，海湾国家近年来加强了与中国的关系。而中国正在寻求特别是通过其 "新丝绸之路 "的倡议，扩大影响范围。一带一路是中国国家主席所期望的庞大的国际投资项目。

据分析人士认为，今天的两次峰会的议程尚未公布，但与海湾国家的峰会可能是中国与该地区集团重启自由贸易协定谈判的一个机会，该协定已经酝酿了近20年。

据沙特国家媒体报道，此次习近平访问预计将与利雅尔签署价值超过1100亿沙特里亚尔（278亿欧元）的协议。

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