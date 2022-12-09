官方数字信誉破产？ 北京人称放大10倍都不为过

中国/新冠病毒

中国防疫松绑形同放弃“动态清零”后，官方每天发布的染疫数字迅速失去指标意义。在北京，民众已经不相信防疫松绑后全市染疫人数不增反减，甚至直指实际数字乘以10都不止。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，北京人不再相信官方公布染疫数，称乘以10都不止。北京是中国11月起这波本土疫情的重灾区之一，以官方通报染疫人数而言仅次于广州及重庆。但近1周来，越来越多的北京民众反映，自己家里已经“烤全羊（指全家人都阳性反应了）了”、“双氧水（2个人染疫）”了，或是公司同事“三羊开泰”，办公室甚至“快成羊圈了”，甚至一些社区居委会也有半数人员染疫。

不少北京民众反映，最近订外送及收寄快递，时间被大幅拖延的情况大增。有民众表示，他向南方省区商家网购的水果，货寄到北京就卡住了2天。经反映，快递业者才告知“我们（北京分拣）站里超过一半阳了，送不了货”，导致自己必须和商家协商退款或重新发货。

相形之下，北京市政府每天通报的染疫数字却不增反减。以今早的通报为例，8日全天全市染疫人数仅2673人，而7日全天则为3362人，6日全天为3974人，5日全天为4666人，连续4天呈逐日递减、节节下滑的趋势。

该报道称，不少北京人对上述数字不增反减，不是嗤之以鼻就是一笑置之，直斥“这数儿简直是笑话”、“算不得准”、“逗三孙子呢”；更有人直指，照趋势、身旁染疫人数及核酸“十混一”混管异常的高频率来看，官方数字恐怕乘以10都不止。

中央社说，针对这一现象，前中共外围官媒环球时报总编辑胡锡进8日发文，直指中国国家卫健委这2日公布的染疫人数，和他的观察及相关讯息相矛盾，因此不相信数字的真实性，且“大概也不会有谁相信它的真实性”。明明不真实，有关方面和传播管道也不纠正或特别说明，非常不应该。

胡锡进并以“遍地开花”形容北京如今的疫情，并指他大致判断，北京现在的单日新增感染人数，已经超过上海今年春季时疫情单日新增的峰值，更超过国家卫健委公布的全国单日2万多例。

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