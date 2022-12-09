德国承认境内有两家中国秘密派出所 遭指是明目张胆的丑闻

中国/德国/秘密派出所

德国政府周五在回答一名德国议员的书面问题时承认说，中国在德国是有两个 "警察局"，它们可以用来监视在德国的异见人士。德国一名极右议员谴责德国当局说，“德国联邦政府接受在德国确实存在两个中国警察局的事实，并在被问及时才予以确认，这是一个明目张胆的丑闻。”

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柏林方面今天称中国在德国有两个 "警察局"。据德国内政部在回答德国极右翼AfD党议员Joana Cotar的一封质询信件所提出问题时说，据联邦政府所知，有两个被称是中国 "海外警察局"。德国内政部说，对德国政府来说，这些中国警察局相当程度上人员隐秘，以流动的方式运作，并没有设立固定的办公室。

法新社说，荷兰当局曾于10月26日宣布，他们正在调查可能在荷兰设立的中国警察局。

据荷兰媒体报道，有两个中国派出所，一个建在阿姆斯特丹，另一个设在鹿特丹，它们声称为中国公民提供外交援助，但没有在荷兰官方注册。

据RTL电视台和调查网站Follow the Money援引一位居住在荷兰的中国异见人士的话说，这两个自2018年成立的中国 "警察局 "实际上是用来压制政治反对派的。

中共政权在捷克也有两个 "警察局"。面对对捷克境内存在的揭露和面对遭到跟踪的异议人士的强烈抗议，北京被迫在周四关闭了这些机构。

法新社说，在德国方面，"根据联邦政府掌握的信息"，这些 "警察局 "是由散居在德国的华人私人经营。

德国内政部说，"中国当局在德意志联邦共和国境内没有任何行政权力"。德国内政部还说，当局正在 "与中国大使馆联系 "以澄清这一情况。

法新社称，德国这位极右翼议员在收到德国内政部的答复后痛惜地说：“德国联邦政府接受在德国确实存在两个中国警察局的事实，并在被问及时才予以确认，这是一个明目张胆的丑闻。”

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