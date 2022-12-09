新冠溯源： 美国有知情权再爆新料 达萨克再受质疑

新冠溯源

继今年夏天披露解密邮件显示美国多位公开排除病毒来自实验室可能性的专家私下想法截然相反之后，美国公益组织“美国有知情权”12月8日再度就新冠病毒来源发表文章，披露与武汉实验室合作紧密的美国专家达萨克等人私下讨论如何才可以避免媒体有关实验室来源的提问等等。

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美国有知情权通过司法程序从北卡罗来纳大学获得有一批解密的电子邮件，内容主要涉及曾经与武汉实验室石正丽合作紧密的北卡病毒专家巴里奇（Ralph Baric）与同样与武汉实验室关系紧密的生态联盟组织的负责人彼得达萨克（Peter Daszak）之间的邮件往来。巴里奇与武汉实验室的实验包括基因增功能研究（GOF），这是外界质疑病毒性质的焦点。

新披露的邮件显示，武汉实验室的合作者在有关COVID-19起源的公共信息传递中发挥了核心作用。

根据达萨克在2020年3月的一封电子邮件，白宫被劝阻不要调查COVID-19的实验室来源的可能性，部分原因是由于由达萨克与巴里奇共同参与的一次讨论会。

在2020年5月的另一封邮件中，达萨克告诉巴里奇，他如何在接受记者访问时阻止记者询问有关冠状病毒潜在功能增益工作的问题。

达萨克是病毒自然来源的主要提倡着，2020年2月19日，他在著名的医学杂志《柳叶刀》联名发表文章，将实验室起源视为一种 "阴谋论"。

一年后，美国有知情权获得解密邮件显示，达萨克说服与武汉合作紧密的两位专家巴里奇与新加坡的王林法避免在声明上签字，他说这是为了避免引发外界怀疑。

达萨克曾担任2021年世界卫生组织在中国进行的起源调查的美国代表，该调查认为实验室起源 "极其不可能"。他还曾主持过柳叶刀委员会对COVID-19起源的调查，该委员会在达斯扎克拒绝分享他的资助报告后被解散。

达萨克所领导的生态健康联盟组织与武汉病毒研究所紧密合作，并获得了数百万的政府资金来发现和研究动物病毒。

达萨克给巴里奇的电子邮件再次引起人们对达斯扎克的利益冲突的关注。

达萨克克在2018年当选为国家科学院院士，他参与了许多有关病毒的早期讨论，这些讨论可能影响了向联邦政府提供建议的COVID-19工作组的研究议程。

达萨克还在美国国家科学院特别工作组任职，在被提名为常设委员会成员后，达斯扎克提出回避有关Covid-19起源的讨论。

达萨克没有对美国有知情权的提问作出回应。

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