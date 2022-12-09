“李老师不是你老师”报告专案组进驻南京传媒学院调查白纸抗议境外定性

中国/“李老师不是你老师”/白纸抗议

南京传媒学院学生李康梦被视为“白纸革命”先声，但如今下落不明。据“李老师不是你老师”在推特贴文透露，有南京传媒学院学生表示，政府指派中央专案组进驻学校调查，将抗议活动定调为境外势力煽动。

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据自由时报今天报道称，中国南京传媒学院学生李康梦11月26日在校园内举白纸，哀悼乌鲁木齐火灾遇难者，她被视为“白纸革命”先声，但据传她遭警方逮捕。有南京传媒学院学生表示，政府指派中央专案组进驻学校，并将抗议活动说成境外势力。

根据推特“李老师不是你老师”贴文，有南京传媒学院学生披露，目前中央专案组已经进驻学校，并定调学生抗议为境外势力煽动。有学生表示，学校高层拒绝透露调查情况，至今仍没有任何关于李康梦和其他举白纸同学们的消息。有学生在调查时被没收手机和电脑，并被要求写完笔录和悔过书才归还电子产品。更有人表示，政府国安单位正在按名单监控部分学生。

据自由时报称，不少网友回应李老师的贴文，表示“开始秋后算帐了”、“为什么他们总是觉得有境外势力，他们没脑子也觉得其他人没脑子只会被煽动吗”。

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