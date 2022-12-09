清零没有了 中国疫苗横陈台面

中国/清零/疫苗

随着中国终于开始摆脱"清零，老年人的低接种率令人担忧，据一项估计，新冠病毒有可能将导致多达210万人因染疫死亡。也因为中国疫苗有效性受质疑，呼吁中国购买外国疫苗呼声出现。中国疫苗问世后曾成功在亚非拉广卖。

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法新社今天自北京报道称，疫苗接种，是中国摆脱"清零"后的薄弱环节。

中国80岁及以上的老年人中有三分之一仍未完全接种疫苗，而在总人口的疫苗接种率还不到10%。

中国防疫卫生当局周三宣布普遍放宽限制，但专家警告说，中国现在可能面临感染率失控式的上升，而中国医疗系统对此毫无准备。其中风险最大的是老年人，他们仍然不愿意接种疫苗。

一位76岁的孙女士向法新社保证，在先前曾接受了以100元人民币（14美元）和一袋大米为交换条件的疫苗注射后，她"不会再接受任何疫苗"。这位东部省份浙江的居民说，她所在"该地区没有发生过新冠染疫报告，我很少到邻居家串门，也不去外地，所以没有必要打疫苗。"

法新社说，英国医学检测公司Airfinity最近做出了一个令人担忧的预测，即在目前的免疫水平下，中国可能有多达210万人死于新冠病毒。在得出这一数字时，它借鉴了今年在香港发生的第五次疫情浪潮，那里的老人不愿意接受疫苗接种的情况非常严重。

在当时记录的10,500多例死亡中，67%是未接种疫苗的人，95%以上是60岁及以上的老年人。

近三年来，中国严格的清零政策意味着整个街区甚至城市都被封禁，民众几乎每天都要接受检测。

当局不想强行规定接种疫苗的义务，而是提供奖励包括代金券、免费膳食，来以鼓励老年人进行免疫接种。

7月，当北京市想要限制没有种疫苗的人进入公共场所时，曾引发公众愤怒，当局不得不迅速放弃，因为近年来与中国疫苗有关的严重丑闻仍然给新冠疫苗带来了创伤。

据总部设在纽约的智囊团外交关系委员会的黄延中说，"清零"战略倾向于严格禁封执法，但却将疫苗边缘化。

而且，与其他国家优先考虑老年人接种疫苗不同，中国在2021年推出疫苗时，选择了首先针对"高风险 "部门的员工，然后是工作年龄的人。

根据香港大学公共卫生学院流行病学教授本-考林(Ben Cowling)观察到，如今，由于缺乏明确的指导方针，中国的老年公民仍然对疫苗的安全性存有疑虑。他解释说："如果你不可能被感染......你可能不会从疫苗接种中得到任何好处。 "而且迄今为止，中国所报病例数量有限，这意味着人们认为接种疫苗的好处仍然相当低。

中国政府上周表示，地方政府应该制作有关疫苗接种的 "易于理解的宣传品"，并依靠家庭鼓励年长成员接受注射。

据北京的一位田女士说，她的父母和公婆都是老年人，在看到他们的邻居打了疫苗之后，终于同意也打一针。她说，"如果你看到很多你认识的人都在排队接种疫苗，那么你可能就不会太排斥接种疫苗了。"

法新社说，但是即使中国成功地提高了疫苗接种率，可是人们对中国疫苗的长期有效性仍有疑问。北京仍然拒绝允许使用被认为更有效的RNA疫苗，如辉瑞-生物技术公司和Moderna莫德纳疫苗等。据黄延中、J. Stephen Morrison和Scott Kennedy在战略和国际研究中心最近发表的一篇论文中评论说，在这种拒绝中，"民族主义起了很大的作用"。该论文认为，这 "意味着西方的配方，如RNA疫苗和抗病毒药物被排斥了"。

而事实上，香港大学的一项研究表明，中国的疫苗打三剂，特别是对60岁及以上的人，能提供"高水平的保护，防止严重病症"。美国耶鲁大学公共卫生学院副教授陈曦说，如果三剂中国疫苗确实对减少死亡有效，中国就应该提供RNA疫苗，为中国人口提供长期免疫。

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