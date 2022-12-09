澳门明起免海外人士入境落地检测 香港今起缩短检测期

中国/抗疫

随着中国放宽针对武汉肺炎的防疫措施，香港和澳门亦放宽入境防疫措施，香港由今（9日）天，不论有否接种疫苗，确诊者和密切接触者的隔离和检疫期均缩短至五天; 而抵港旅客的快速测试亦同步只做五天，取消第六和第七天的快测。 澳门则由明日起，取消中国以外地方入境旅客的落地检测，而所有入境人士的检疫期亦缩短至入境后五天集中隔离和三天黄码自我健康管理; 不过，由中国珠海和其他省市入境者，仍须分别持有24小时或48小时内的核酸阴性证明。

广告 继续浏览后续

根据澳门疫情应变协调中心公布，现时由香港、台湾或外国入境澳门人士，须接受「5（天集中隔离）+3（天红码）」，而健康码为红码者，须接受隔离措施及接受核酸检测，由明天的周末起，「5+3」的三天「红码」会改为「黄码」，即按规定检测后可在小区自由活动，而「黄码」的最后一天，其核酸检测为阴性时，健康码会转为「绿码」， 届时便可经澳门进入中国内地。

同时由周末起，澳门会逐步减少核酸检测要求，过渡以快测代替 ; 另外亦会于下周一起安排密切接触者毋须集中隔离，留家接受观察，如一至两星期内市民适应后，再推出感染者居家隔离措施。

社会文化司司长欧阳瑜估计，放宽防疫措施后，澳门会有5-8成人口受感染，为防止感染个案出现井喷式爆发，影响医疗系统，放宽过程会有序进行。 一是加快市民尤其是长者接种疫苗，二是分阶段派发不同年龄层的抗疫包，明天起先向弱势群体派发，争取两周内派发予全澳市民。 当局亦会更新密切接触者居家隔离指引，以及开设感染者社区门诊等。

最新疫情方面，澳门7日新增24宗确诊个案，当中半数有症状，令当地疫情累计有2891人受感染，当中七成属无征状感染者; 死亡人数累计为六人。

香港方面，感染个案近日回升，前天的单日新增确诊人数增至14373人，较之前一日大增近两成。 单日新增27人死亡，令第五波疫情至今累计10678名患者离世。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅