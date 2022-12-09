联合国人权事务高级专员称对在新疆侵权保持警惕 许诺将亲自与中国交涉

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联合国人权事务高级专员今天表示，他将对一份关于中国新疆地区的 "非常重要 "的报告采取后续行动，由他的前任所完成对新疆问题调查报告，指称中国政府对新疆维吾尔族和其他少数民族可能犯下反人类罪表。

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联合国人权事务高级专员今天称将对新疆的侵权行为保持警惕。

今年10月17日在日内瓦就任新职的联合国人权事务高级专员，奥地利人沃尔克-蒂尔克在9日一次新闻发布会上说："该报告 "强调了非常严重的人权问题，我正专注于跟进报告中的建议。

当被问及他将如何处理时，他说他将 "亲自 "与中国当局交涉。沃尔克-蒂尔克说：“我将非常坚定地要这样做。”

沃尔克-蒂尔克的前任，智利前总统米歇尔-巴切莱特，在8月底极端争议与困难情况下发表了外界期待已久的联合国人权关于新疆报告。尽管来自北京的巨大压力要求她将该报告“埋葬”，巴切莱特仍然在她任期结束前几分钟发表了该报告。

在这份联合国报告中，联合国没有谈到种族灭绝，但提到了可能的 "反人类罪 "以及酷刑和性暴力的 "可靠证据"，并呼吁国际社会采取行动。

该报告没有任何新的揭露内容，但它确实使联合国充分重视人权非政府组织等其他方面的长期指控，这些指控指责北京在新疆有一连串的虐待行为，包括拘留100多万维吾尔人和其他穆斯林以及强迫妇女绝育。

法新社说，中国断然拒绝这些指控，并将这些新疆营地说成是旨在打击宗教极端主义的 "职业培训中心"。北京指责联合国成为 "美国和西方的走狗和帮凶"，并在10月挫败了美国及其盟友国家在联合国人权理事会就巴切莱特的新疆问题报告进行辩论的企图。

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