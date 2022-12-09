谁促成习近平放弃“清零”？白纸抗议还是郭台铭？郭办坚否

中国/白纸抗议/郭台铭

华尔街日报引述知情人士透露，来自全球最大iPhone组装厂商创始人郭台铭的一封信在说服中共领导层加快推进与取消中国动态清零政策有关的计划方面发挥了重要作用。华日报道中提及郭台铭方面否认相关消息。郭台铭办公室9日上午在接受中央社询问时作严正否认。

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华尔街日报今天报道称，富士康创始人郭台铭的信函助推中国放宽动态清零规定。据知情人士称，在给中国领导人的这封信中，富士康科技集团(Foxconn Technology Group)创始人郭台铭(Terry Gou)提醒说，严格的防疫管控将威胁到中国在全球供应链中的核心地位，他还促请对该公司员工的限制方面更加透明。郭台铭在一个多月前发出了这封信，当时富士康郑州厂区出现了与防疫限制措施有关的动荡局面。

知情人士表示，中国卫生官员和政府顾问利用郭台铭致函的契机，更强力主张政府需要加紧放松严格的防疫管控。其中两位知情人士说，几周后国内多地爆发的抗议活动为政策顾问们推动放松管控提供了更多理由。

据该报道，全球最大的iPhone组装地富士康郑州工厂在过去两个月被抗议、隔离和工人外流所扰乱。郑州在十一假期后爆发新冠疫情，受此波及，富士康郑州工厂的工人们被转运至集中隔离点或烂尾楼，部分工人睡在工厂过道以维持生产。此后，数以千计的工人逃离工厂，而新员工在未收到承诺的奖金后与厂方及警察爆发冲突。由于85%的iPhone 14 Pro在郑州富士康生产，上述危机爆发后，消费者预定该机型后的等待时间达到前所未有的37天。目前，富士康正在提高其他工厂的iPhone 14产量，而苹果公司也将目光投向印度、越南等其他国家。封面图片来源：AFP/Getty Images/Bloomberg News

知情人士说，推动放松管控的官员和顾问认为，动态清零政策在保护公众健康方面取得了成功，但面对奥密克戎变异株需要调整策略。这些官员和顾问认为，奥密克戎的致命性较低，但其高传染性将导致更多封控，还会对企业造成更多干扰，从而威胁到中国作为世界工厂的地位。此时公众对封控日益感到厌倦。

郭台铭办公室发布声明称“并无报道内容相关情事”，但未作详述。郭台铭创立富士康后担任董事长直至2019年。

华日说，富士康和苹果公司都没有立即回应置评请求。中国国务院新闻办公室没有对置评请求作出回应。

就华日指郭台铭致函北京促中国清零转向，中央社今天报道称对此郭台铭办公室9日严正否认。

鸿海创办人郭台铭办公室今天上午接受中央社记者询问时严正否认，表示并无报导内容相关情事。

该报道引述华尔街日报指出，郭台铭当时在写给北京高层的信中警告，严格防控措施将威胁中国在全球供应链的核心地位，并要求更公开透明解释富士康员工所受限制。

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