近50国际和民间组织忧白纸运动人士受打压 促公开拘捕名单

中国/抗疫

明（10日）天是国际人权日，国际特赦组织等49个来自欧洲、美国及台湾等地的国际和非政府组织联署声明，指据悉中国抓捕白纸运动人士，极度关注有关情况可能达至的规模和严重性，呼吁国际监督，并敦促中国恪守承诺，尊重其人民的言论和集会等自由，停止使用暴力驱离、搜捕和平示威人士。

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联署团体指出，部分中国市民因不满政府的寺控措施而手持白纸，并要求享有人权与自由，是典型的官逼民反。 近日部分地方政府虽已宣布放宽防疫措施，试图为抗议活动降温，但据悉中国官方已在各地展开搜捕行动，部分被捕者更失去联络，恐怕已被强迫失踪。 另外，警察亦干预律师介入个案，有律师被阻参与个案。 但由于缺乏透明而可靠的官方信息，团体极度关注有关情况可能达至的规模和严重性，并谴责所有与此次镇压有关的人权违反事件。

包括无国界记者在内的众多团体，要求中国当局停止追捕因参与和平抗议的所有人士; 停止监控、骚扰、虐待、搜查和任意拘捕报道抗议事件的记者和新闻自由捍卫者; 公布因近日和平抗议而被扣押人员数目及其被指控罪名; 确保相关被拘禁人士的安全和法律权利; 并停止干预、骚扰和恐吓接案的法律人士。

联署团体还包括英国的Article 19、香港监察; 美国的自由之家、人权观察; 台湾的财团法人民间司法改革基金会、社团法人华人民主书院协会、台湾声援中国人权律师网络; 以及世界维吾尔代表大会等多个维吾尔人组织。

美国有组织到中国领馆示威 促阻种族灭绝

另外，美国洛杉矶九个民间团体在当地时间今天下午1时半到当地的中国领事馆抗议，敦促政府承担联合国种族灭绝条约的责任，采取一切可行措施，叫停中国对维吾尔人的种族灭绝。

包括全球犹太人观察（Jewish World Watch）、国际西藏网络、洛杉矶香港论坛在内的多个组织指出，今天是维吾尔种族灭绝认定日，民间组成的维吾尔法庭去年今日裁定中国政府对维吾尔人进行种族灭绝，其后，法国、爱尔兰及欧洲国会组织相继采纳法庭的结论。

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