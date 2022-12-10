不清零了李克强陪同世界经济金融大佬游黄山 心情大好喊开放 中国官媒仍未报

中国/李克强/清零/黄山

中国推行优化防疫新10条放弃清零后，中国国务院总理李克强昨天带领6大国际经济组织负责人游黄山显得心情很好。他跟民众说，来这里合影是表示“开放的中国，欢迎各方来客”。尽管影片显示有媒体跟拍，但如同往常，中国媒体未报导这段李克强展现亲民作风的影片，中国网络社群也看不到。

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据本台在北京特约记者zhifanliu今天发布消息称，中国继续推进中国的防疫正常化进程，由中国总理李克强牵头与国际经济金融机构举行6+1对话峰会，一段视频在中国的网络上引起热议，那是李克强总理与国际货币基金组织和经合组织的领导人对中国的正式访问，这是自新冠病毒大流行病开始以来的第一次。

据消息指出，各领导人在新闻发布会上没有戴口罩。而在这段视频中，当他们参观一座深受中国游客欢迎的黄山时，也没有看到戴口罩。李克强说，这次访问显示了中国的开放性，并发出了一个信息，即中国希望欢迎来自世界各地的游客。

该报道称，需要提醒的是，中国的边境自2020年3月起被关闭，而李克强在面对健康限制时一直是经济复苏的倡导者，他并应当于明年3月退休。

另外，在中国，当局正在继续对新冠病毒进行180度的立场转变。钟南山是中国的首席流行病学家、此前护卫清零政策，他在一次新闻发布会上却说，"99%的感染者通过休息就能康复"。

这与当时中国官员仍在到处强制性警告信息相差甚远。

就李克强兴致勃勃陪同国际经济金融大佬罕见游览黄山，据中央社今天报道称，中国总理李克强8日至9日在安徽省黄山市与世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）、国际货币基金总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）等6位国际经济组织负责人，在黄山举行第7次“1+6”圆桌对话会。

据推特多个影片显示，会议结束后，李克强9日下午带领6位外宾游黄山，他们全程未戴口罩，一行人数度受到民众包围拍摄，李克强显得心情很好。李克强向民众逐一介绍外宾，表示他们都是6大国际上主要的经济组织（负责人），“我和他们一起来讨论大家共同维护世界经济增长，也维护世界秩序与和平稳定。”

李克强还说，“疫情之后，会有更多的客人，国内的，国际的，来看看这个世界上的名山，看看人类自然和文化的遗产”。他问民众以前来过黄山吗？很多民众高喊来过。

中央社说，尽管影片显示有媒体跟拍，但如同往常，中国媒体未报导这段李克强展现亲民作风的影片，中国网络社群也看不到。

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