中国紧急促卡车司机向各地药房供货

中国/新冠病毒/清零

中国今天表示将停止检查在国内运输货物的卡车司机和船员是否有新冠病毒，从而消除了中国货品包括药物供应链网络中的一个关键瓶颈。中国正在加速取消清零政策，但飙升的染疫阳性数额以及各地缺货的感冒药退烧药正在成为新的问题。

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据路透社今天报道称，中国在对新冠疫情新的担忧中着手解决医疗供应障碍等问题。中国本周在经济重新开放方面做出了重大转变，放松了清零政策的关键部分，这一转变受到疲倦的公众的欢迎，但现在也引发了人们对感染可能激增并造成疫情新爆发的担忧。

中国现在要求减少检测，并让那些轻度或无症状的人在家隔离，重点已转移到确保充足的药品供应和支撑中国的医疗保健系统，专家警告，该系统可能很快就会不堪重负。

今年早些时候，在大规模封锁期间，中国的大部分供应链网络因要求参与货物运输的人员在检查站出示阴性检测结果或健康码而陷入混乱。当局表示，取消这些限制的目的尤其在于确保药品和抗原试剂盒等物品的顺利供应。

据报道，人们在中国许多城市的药店排起了长队，希望购买止咳药、流感药物和口罩，国家市场监管机构周末警告称，不要在抗新冠病毒产品中哄抬价格。

中国国家市场监督管理总局发布了规范药品、口罩、抗原检测试剂和食品网络销售的指导意见，特别警告互联网公司不要“从大流行中牟利”。

中国外交部周五表示，在另一个转变中，中国同意让德国向在中国的德国国民提供 BioNTech (22UAy.DE)的 COVID 疫苗。到目前为止，北京一直坚持只接种中国的国产疫苗。

据该报道，中国突然的宽松令企业感到不安，其中许多企业虽然曾对清零政策感到沮丧，但他们已经适应了这些不便。两家在中国设有工厂的西方汽车制造商的消息人士周五告诉路透社，他们正在仔细监测当地的情况。

一位人士表示担心，随着限制放松，病毒会迅速传播，增加员工生病的可能性，并可能损害生产。另一位人士表示，情况“不可预测”，本周重新开放带来的宽慰可能只是昙花一现。

路透社引述中国官方消息说，中国周五报告了 13,585 例新的本地传播的新冠病毒病例，其中 3,034 例有症状，10,551 例无症状。这比前一天的 16,592 有所下降，并且由于测试较少，也较本月早些时候创下的历史高位大幅下降。

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