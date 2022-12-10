习近平敦促用人民币结算海湾石油

中国/沙特/习近平访问

中国国家主席习近平周五告诉海湾阿拉伯国家领导人，中国将致力于用人民币购买石油和天然气。路透社说，此举将支持中国在国际上推展人民币的目标，并削弱美元对世界贸易的影响与控制。

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据路透社说，中国习近平在利雅得海湾峰会上呼吁以人民币进行石油贸易。

最大的石油出口国沙特阿拉伯和中国在习近平访问期间都发出了关于“不干涉”的强烈信息，此时利雅得与华盛顿的关系在人权、能源政策和俄罗斯方面均受到考验。沙特阿拉伯在其石油贸易中放弃美元的任何举动都将是一个震撼性的政治举动，利雅得此前曾威胁说，面对美国可能立法使欧佩克成员国面临反垄断诉讼。

在周五的会议开始时，穆罕默德亲王宣布“与中国的关系进入历史性的新阶段”，这与五个月前美国总统拜登在利雅得参加规模较小的阿拉伯峰会时尴尬的美沙会谈形成鲜明对比。沙特阿拉伯和中国签署了几项战略和经济伙伴关系协议，但分析人士表示，尽管中国公司已涉足技术和基础设施领域，但两国关系仍将主要以能源利益为基础。

沙特阿拉伯本周与华为就云计算和在沙特城市建设高科技园区达成了谅解备忘录。尽管美国担心使用华为技术可能存在安全风险，但华为仍能参与了海湾国家的 5G 网络建设。

据路透社说，沙特是中国最大的石油供应国，两国在联合声明中重申了全球市场稳定和能源合作的重要性，同时努力促进非石油贸易，加强和平核能合作习近平表示，北京将继续从海湾阿拉伯国家进口大量石油，扩大液化天然气进口，并表示这些国家是天然伙伴，将在上游油气开发领域进一步合作。

习近平说，中国还将“充分利用上海石油天然气交易所这一平台，开展油气贸易人民币结算业务”。北京一直在游说在贸易中使用人民币而不用美元。

一位沙特消息人士在习近平到访之前告诉路透社，决定以人民币结算向中国出口石油，“现在还不是时候”。

路透社称，沙特阿拉伯的大部分资产和储备都是美元，包括利雅得持有的超过 1200 亿美元的美国国债，而沙特里亚尔与其他海湾货币一样均与美元挂钩。

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