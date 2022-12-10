南华早报：中港或能在农历新年前免隔离通关

中国防疫政策

据南华早报引述消息指出，中国公布优化防疫新10条后，北京正考虑有关放宽中港通关的试点计划，若计划开绿灯，港人前往中国免隔离，只需3天医学监测，时间点可能落在农历新年前就会实施。

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中国公布优化防疫新10条2天后，南华早报9日报导称，据2名中国官方消息人士表示，北京当局考虑一项有关放宽中港通关的计划，港人前往中国无需隔离，只需3天医学监测。

未方宽前，香港人前往中国需经过5天集中隔离及3天居家医学监测，期间健康码管理，不得外出，每天只有2000个名额，无法满足需求。

据了解，目前计划限定人数，但该消息指，配额能够满足大部份想在农历新年去往中国的港人，而且有很高的机会这项「大型」试点计划会于农历新年前开始，届时港人前往中国便免隔离。

消息人士表示，未来数天中国及香港政府会决定具体配额，很可能比去年决定的每天2000至3000多很多。

不过，消息人士表示，要完全开放中港通关是下一步，这取决于北京中央政府是否有信心医疗体系能应付境外移入病例。

该消息人士表示，北京中央政府处理开放边境需要很小心，不能立即全面开放，因为可能会让广东省及邻近省分病例大增，增加医疗系统的压力。

另一名深圳官员表示，连接中港口岸的检查站正为放宽通关作准备，包括检查闲置了2年的入境系统及硬件，未来数周会进行大规模清洁消毒。

值得注意的是，香港医务卫生局局长卢宠茂周五表示，中国放宽防疫措施比如「新十条」是中国境内政策，而香港属于境外地方，并说「讲通关暂时不是话题」。

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