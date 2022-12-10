国际人权日 台湾民间团体关注中国跨境镇压

中国/台湾/人权

今天是国际人权日，台湾民间团体举办记者会，关注中国大陆跨境镇压的问题，呼吁要建立起符合国际标准的难民庇护机制，政府也要将提升人权保障的议题带到国际上做倡议。

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据中央社署名吕佳蓉今天报道称，由台湾人权促进会、保护卫士、西藏台湾人权连线、台湾香港边城青年等单位合办的“人权顽固分子．串连民主同盟．拒绝跨境镇压”的记者会今天在台北举行。

保护卫士倡议与研究专员陈靖捷在会上指出，跨境镇压是指威权政府扩张其影响力至境外，透过合法与非法的手段，迫害个人以及特定团体，保护卫士观察，中国尤其偏好将目标抓捕回中国再行迫害的跨境镇压。

遭中国监禁5年的台湾NGO工作者李明哲表示，在美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）结束访台之行后，中国除了对台文攻武吓外，也宣称要追究主张台独者的刑事责任。

据该报道，亚洲公民未来协会研究员杨俐英表示，随着区域公民空间日益紧缩，跨境镇压案例不段增加。台湾公民团体在2022年的国际人权日，呼吁台湾政府，台湾身为区域内公民空间相对开放稳定的民主国家，应主动建立起接纳区域人权捍卫者与公民组织的机制。

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