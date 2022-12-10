忧新冠感染潮 中国官方急促升级方舱医院

中国/清零/方舱医院

中国国家卫健委医政司司长焦雅辉今天说，目前全国重症医疗床位有13.81万张，为更好适应和满足下一阶段医疗服务需求，已指导各地按照城市的人口规模，把方舱医院升级改造成亚定点医院。

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据中央社引述中国国家卫健委医政司司长焦雅辉9日说，所谓亚定点医院，就是在方舱医院的基础上，使其具备一定治疗功能，要按照其床位10%的比例来改造监护床位。

中国国务院联防联控机制9日连续第3天召开发布会，说明优化防疫新10条的政策与配套措施。

优化防疫新10条允许新冠病毒无症状感染者与轻型病例居家隔离，地方此前斥巨资抢建的方舱，顿时失去集中隔离功能，沦为“蚊子馆”，多地相继传出停建。

但中国放弃清零后，接续疫情恐迎来海啸式爆发，医院收治重症患者的能量面临严苛挑战，引发民众担忧。

对此，焦雅辉表示，目前全国的重症医学（ICU）床位总数是13.81万张，其中三级医疗机构重症医学床位是10.65万张。重症医学床位接近每10万人口10张的水准。焦雅辉并表示，为了更好地满足和适应下一阶段医疗服务需求，已指导各地加强医疗资源的准备和建设。

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