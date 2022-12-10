清零没了 “大白”变相失业传也上街示威

中国/白纸抗议/大白

2022年5月1日，中国上海，穿着白色防护服的工作人员在封锁的街道上骑着电动三轮车前进。

中国国务院7日进一步放宽防疫政策，并公布“新10条”以“推动经济运行整体好转”为重点，也不再提“动态清零”，同时部分公共场也不需出示病毒核酸阴性检测证明，然近日社群平台传出数段影片，许多中国防疫人员“大白”失业后纷纷上街抗议，要求当局给付拖欠他们的薪水，消息曝光后引起外界讨论与留言。

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据自由时报引述消息报道称，中国政府为平息“白纸革命”运动，于7日宣布放宽防控措施，包括轻症、无症状确诊者可以选择居家隔离，缩小核酸范围并减少筛测频率、具备居隔条件的无症状感染和轻症确诊者，可自行选择在家隔离或集中隔离等多项措施。

据“自由亚洲电台”推特稍早消息，虽然中国大部分民众这2天从防疫松绑措施中得到解脱，然而唯独依靠防疫吃饭的防疫人员“大白”却开始感到苦恼，据传中国各地相继出现“大白讨薪”的抗议活动，推特PO文特别指出“上万亿的防疫产业如就此结束，推测有超过1千万人会失业。”

从公开画面可见，一群疑似被解雇的大白们，一起拿着白布条，上面斗大标语写着“武汉干麦医学检验所，拖欠工资，法理难容！我们只要我们的血汗钱！”下方还补充一句“我们冒着生命危险为长丰街道做核酸，请长丰街道为我们做主”；后面影像片段则还有河北唐山数十名大白纷纷上街，举著红布条写有“要工作，要吃饭”，表达失业没拿到薪水的不满。

据该报道称，消息曝光后，引起许多网友表达不同看法，有人说“好讽刺啊，当初他们可是有权利加持不可一世的对待民众，现在脸被打得啪啪响，看看你里外不是人啊”、“活该，当政府爪牙的下场”、“纯纯的工具人用完就丢，小丑竟是我自己系列”，还有网友狠酸“朝廷是不是需要派人把他们给抓了，然后说他们散播谣言，因为他们说冒着生命危险做核酸，而朝廷现在改口风说ormicron不严重，所以他们属于恶意维权啥的，最差也属于散播不实谣言”、“穿了3年孝服，终于哭了”。

该报道说，不过也有网友护航“看到很多人对大白失业讨薪叫好，我偏不，我站在大白这边谴责政府欺骗了他们，哪有利用完奴才就当废纸一样扔了呢？他们也是为了一份工作，也许很多人还以为光荣的在拯救人民，到了解封，连薪水也不发给他们，这明显就是政府耍赖，毫无人权的做法，我们更应该也要为他们讨薪呼吁起来才对。”

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