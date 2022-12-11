中国疫情专家警告：新冠1传22快速蔓延

中国/新冠病毒

中国一位政府流行病学家周日警告说，在中国政府决定放弃其"清零"战略之后，新冠疫情的浪潮正在中国迅速蔓延。

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据法新社今天报道称，周三，在愤怒的抗议之后，中国卫生当局宣布普遍放宽健康限制，同时也希望振兴经济，普遍认为中国经济已被清零限制措施所窒息。

周日，北京的商店和餐馆冷冷清清，因为中国正在面临随着清零系统和大规模PCR检测的结束、对轻度和无症状病例进行家庭隔离的可能性以及更有限地使用封锁措施而出现的感染高峰。

中国政府的最高顾问之一钟建华在周日发表的国家媒体采访中警告说：目前，中国的疫情正在迅速蔓延，在这种情况下，无论预防和控制多么有力，都很难完全切断病毒的传播链。他说“目前Omicron的变体非常具有传染性，一个人可以传染给22个人。”

中国正面临病例剧增，但预防不足，数百万老人仍未完全接种疫苗，资金不足的医院也缺乏接纳大量病人的能力。

中国国家卫生委员会医疗事务司司长焦雅辉周五警告说，中国每一万人才有一张重症监护室床位。中国政府宣布，10.6万名医生和17.77万名护士将被重新安排到重症监护室，以应对新一轮的病例。但没有说其他部门将如何组织起来。

周日，北京的药店外都排起了长队，居民们急于囤积发烧药和抗原检测试剂盒。一些人告诉法新社，他们正在从附近城市的药店订购药品。

据法新社引述住在北京市中心的两个孩子的母亲音译为刘成说："我不敢出去。"她说，她的朋友中有许多有症状或检测结果呈阳性的人。

但在中国政府决定取消大规模检测之后，中国报告的病例数量却急剧下降。

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