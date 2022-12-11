习近平表态 全国学习江泽民悼词精神

中国/江泽民

中共前领导人江泽民6日追悼大会结束后，中共各级领导纷纷针对总书记习近平在大会上所致悼词展开“学习”，表示要化悲痛为力量，“更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围”。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息，习近平追悼江泽民后，各级干部表态拥护。消息说，上海、江苏、四川、广州、无锡、深圳等地的市委或省委常委会、市政府党组等，从7日至今分别举行会议“传达学习习近平总书记在江泽民同志追悼大会上所致悼词”。

新到任的上海市委书记陈吉宁主持的会议上指出，要在以习近平为核心的党中央坚强领导下，继承江泽民的遗志，不断开创上海改革发展新局面。他并提到要忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。江苏省委书记吴政隆和无锡市委书记杜小刚都提到，要把对江泽民的悼念“转化为贯彻落实党的20大精神的实际行动”。

“两个确立”是指确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。“两个维护”是指坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

中央社说，除了学习“悼词”引发注意外，以率先拥护习近平核心地位知名的前天津市委书记李鸿忠，去年还曾举办研讨会，学习中国“第一夫人”彭丽媛写给美国茱莉亚学院与天津方面合办学院的贺信精神。

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