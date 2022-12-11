清零的愤怒没了 新冠染疫的担忧却来了

中国/新冠病毒

北京今天的新冠病毒阴霾加深，许多商店和企业都关门。一位专家警告说，对中国以前的严苛清零政策的愤怒已经让位于对病毒增加感染的担忧。周日，北京又报告数千例新的冠状病毒感染病例。此前北京民众称，对当局报告的染疫数据可以乘十看待。

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据路透社今天报道称，中国经济从对清零的愤怒转向应对感染的担忧。

在上个月针对清零前所未有的抗议活动之后，中国刚刚过去的星期三取消了大部分严格的清零限制措施，但在定期检测等规定被废除后，北京等地已经在与最严重的疫情作斗争中，显示城市经济活动急剧下降。

一些数据表明，由于受感染的员工在家隔离，许多企业被迫关闭，而其他许多人则因为感染风险较高而决定不出门。

中国著名流行病学家钟南山告诉官方媒体，中国流行的 Omicron 病毒株具有高度传播性，一个感染者可以将其传播给多达 18 个人。钟南山说：“我们可以看到，在几个主要城市，有数万或数十万人被感染。”

随着对北京居民的定期疫情检测被取消，并只为卫生工作者等群体保留，官方统计的新增病例数量也大幅下降。周六，当地卫生部门报告北京新增感染病例 1,661 例，比 12 月 6 日的 3,974 例下降了 42%，而 12 月 6 日是国家清零政策大幅放松的前一天。

但有证据表明，这座拥有近 2200 万人口的城市其实出现更多病例，而且每个人似乎都认识周围感染新冠的人。

路透社引据一位在北京一家旅游和活动公司工作的女性说，“在我的公司，新冠阴性的人数几乎为零。”她要求只透露她的姓名为南希。南希说，“我们都意识到这都躲不过去的。因此每个人只好在家工作。”

星期天是北京商店的正常营业日，通常很热闹，尤其是在历史悠久的什刹海街区等遍布精品店和咖啡馆的地方。但周日今天很少有人出门，北京人口最多的地区朝阳区的购物中心几乎空无一人，许多沙龙、餐馆和零售商都关门了。

经济学家普遍预计，中国的经济健康之路并不平坦，因为工人请病假导致劳动力紧缩等冲击会延迟全面复苏时间。根据凯投宏观的数据，中国经济在 2023 年第一季度可能同比增长 1.6%，第二季度可能增长 4.9%。

中国流行病学家钟南山认为，要恢复正常还需要几个月的时间。据他预计，“我的意见是明年上半年，三月之后可恢复正常。”

尽管中国取消了大部分国内清零限制措施，但中国国际边界仍基本上对包括游客在内的外国人关闭。入境旅客在中央政府设施里接受为期五天的隔离，并在家中进行额外三天的自我监测。

路透社说，但甚至有迹象表明该规则可能会改变。据成都主要国际机场的工作人员在被问及检疫规定是否放宽时说，从本周末开始，是否需要进行为期三天的居家隔离，将取决于个人所在的社区当局。

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