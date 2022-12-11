苏贞昌谴责中国大陆违规禁止台湾产品

台湾/中国

在中国宣布新的进口禁令后，台湾行政院长苏贞昌周日指责中国违反了国际贸易规则，歧视台湾。

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台湾行政院长在中国推行新的进口禁令后批评北京。法新社今天引据台湾财政部报告，中国海关当局周五 "突然暂停 "从台湾进口某些含酒精饮料。该部表示，此举与中国政府1月1日实施的一项规定有关，该规定要求所有向中国大陆出口食品和酒精饮料的出口商必须在中国海关注册。

一些台湾公司的注册案仍在中国方面的审查中。

台湾行政院长苏贞昌批评北京违反世界贸易组织（WTO）规则，"颁布自己的规则"，"通过行政手段干预贸易"。

苏贞昌今天批评说，中国对台湾特别严厉，是歧视台湾。他周日对记者说："中国已经要求台湾做这个，做那个。苏贞昌说，台北打算向世贸组织上诉并帮助受影响的台湾公司。

法新社说，台湾的2300万人口一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为台湾是中国的一个省份，有朝一日会被收回，如果有必要的话，可以通过武力收回。

自2016年蔡英文当选总统以来，北京加强了对台北的军事、外交和经济压力，并已多次禁止进口台湾产品。特别是，中国对来自台湾的某些水果和鱼类实施了禁令，以报复美国众议院议长佩洛西8月对台湾的访问，这次访问引起了中国政府的愤怒。

2021年，台湾菠萝进口被停止，中国当局说在出口进中国大陆货物中发现了蚧壳虫。

据台湾中央社援引中国海关的消息说，截至周五，台湾出口商注册的28个啤酒品牌中有11个被暂停。

受影响的公司中包括台湾国有的台湾烟酒公司。消息说，354种其他饮料中的123种也被暂停发货，包括台湾食品巨头企业的饮料。

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