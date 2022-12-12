中印边界纠纷
中印边境再次爆发冲突多名士兵受伤
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新德里方面周一宣布，印度与中国边防部队上周末再次在喜马拉雅山边境地区爆发冲突，双方均有多人受伤。中方尚未透露相关消息。
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接近印度军方的消息说，冲突发生在刚刚过去的星期五。另外一个直接来源于印度军方的消息称，至少有六名印度军人受伤。
同一来源的信息指出，中国军人靠近“实际控制线”---事实上的边境线，双方曾有任何一方都不在这一地带巡逻队约定，印度军人随即采取了“强硬而坚决的行动”。
同一消息来源还指出，发生冲突后，双方士兵“立即离开了出事地带”。一名印方军官随后与中方军官“在现行机制下讨论旨在恢复和平和安定的问题。”
事件发生在印度阿鲁纳恰尔邦的塔旺地区，该地区中国声称全部拥有，中国称该地区为西藏南部。
印度媒体援引不具名消息人士的话说，这次冲突涉及约300名中国人民解放军人员，伤亡人数最多的是中国方面。
1962年，中国和印度在有争议的边界地区爆发了一场战争。
自2020年造成20名印度士兵和至少4名中国士兵死亡的冲突以来，两国之间的紧张关系一直在酝酿之中。
中印边界的确切路线从未被划定，其中部分地区海拔超过4000米。冬天的温度可以骤降到零下三十度以下，导致步枪枪管断裂和设备卡死。
在2020年6月双方对抗之前，印度已在战略上向西方靠拢，加深了与美国、日本和澳大利亚在亚太地区的安全合作。由于对中国在该地区日益增长的影响力的担忧，这些国家联合起来组成了所谓的 "四方联盟"。
印度还开展了一项价值1300亿美元的军事现代化计划，包括从美国订购攻击直升机和从俄罗斯订购导弹防御系统。
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