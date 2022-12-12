中印边境再次爆发冲突多名士兵受伤

中印边界纠纷

2022年11月30日，印度和美国的军队在靠近印度与中国有争议的边界的寒冷山区参加高空训练演习。

新德里方面周一宣布，印度与中国边防部队上周末再次在喜马拉雅山边境地区爆发冲突，双方均有多人受伤。中方尚未透露相关消息。

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接近印度军方的消息说，冲突发生在刚刚过去的星期五。另外一个直接来源于印度军方的消息称，至少有六名印度军人受伤。

同一来源的信息指出，中国军人靠近“实际控制线”---事实上的边境线，双方曾有任何一方都不在这一地带巡逻队约定，印度军人随即采取了“强硬而坚决的行动”。

同一消息来源还指出，发生冲突后，双方士兵“立即离开了出事地带”。一名印方军官随后与中方军官“在现行机制下讨论旨在恢复和平和安定的问题。”

事件发生在印度阿鲁纳恰尔邦的塔旺地区，该地区中国声称全部拥有，中国称该地区为西藏南部。

印度媒体援引不具名消息人士的话说，这次冲突涉及约300名中国人民解放军人员，伤亡人数最多的是中国方面。

1962年，中国和印度在有争议的边界地区爆发了一场战争。

自2020年造成20名印度士兵和至少4名中国士兵死亡的冲突以来，两国之间的紧张关系一直在酝酿之中。

中印边界的确切路线从未被划定，其中部分地区海拔超过4000米。冬天的温度可以骤降到零下三十度以下，导致步枪枪管断裂和设备卡死。

在2020年6月双方对抗之前，印度已在战略上向西方靠拢，加深了与美国、日本和澳大利亚在亚太地区的安全合作。由于对中国在该地区日益增长的影响力的担忧，这些国家联合起来组成了所谓的 "四方联盟"。

印度还开展了一项价值1300亿美元的军事现代化计划，包括从美国订购攻击直升机和从俄罗斯订购导弹防御系统。

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