中国“行程码”下线 高风险区锐减85% 郑州富士康解封

中国/疫情

中国宣布“行程码”追踪软件12月13日下线，同时疫情高风险区被锐减85%，苹果供应商的关键工厂所在地解封。

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法新社今天12日发自北京的报道说，根据一份官方声明，由中国中央政府负责的"行程码"将从周二午夜开始停用，这款软件已使用了两年半以上。

关闭“行程码”的公告发布时，中国Covid阳性数量似乎正在爆炸性增长，但规模难以评估，因为不再强制测试核酸（PCR），且个人很少将自我测试的阳性结果告知当局。

中国上周三（12月7日）突然宣布大幅放宽清零限制措施。此外，中国政府也宣布停止大规模的禁闭，不再系统地将检测结果呈阳性的人安置在被指条件极不舒适的方舱内。

据中国卫生部周一的报告，中国仅有8626个新阳性病例。

据路透消息，中国已削减了COVID疫情高风险地区的数量，重新开放了被封锁的地区，包括一家苹果供应商的关键工厂。

官方数据显示，周一高风险地区的数量下降到大约4500个，比12月7日宣布调整清零限制政策之前的3万多个下降了85%。

苹果iPhone供应商富士康在中国郑州有一个庞大的工厂，该地区周一宣布解除对所有高危地区的封锁。

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