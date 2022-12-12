俄罗斯总统普京罕见破例不召开年终记者会

俄罗斯侵乌战争

2022年12月12日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见俄罗斯宪法法院主席瓦列里-佐尔金时听取了他的发言。

克里姆林宫周一宣布，俄罗斯总统普京将不会召开传统的年度年终记者会。这一背景应与俄罗斯在乌克兰连连军事受挫以及莫斯科遭到西方一次一次的制裁有关。

广告 继续浏览后续

克里姆林宫发言人佩斯科夫周一宣布，从现在起到新年初，总统不会召开记者会。他表示普京将会利用其它机会，特别是出访外国的机会与媒体谈话。

普京的年终记者会被视为是俄罗斯重要的政治外交活动，通常，普京坐在大殿中央，接受媒体及公众的马拉松式的提问，记者会通常持续数小时。去年的年终记者会超过了四小时。

与媒体面对面，普京从2001年起主持召开，除了2008-2012四年间他担任总理，一直没有间断。参与的外国记者和俄罗斯记者多达数百名。

2021年年度记者会举行于12月23日，两个月之后，普京发动了侵略乌克兰的战争。

法新社分析，普京决定今年不举行年终记者会，似乎没有什么好说的？普京今年2月发动的侵乌战争，最近几月在乌克兰遭遇重大挫折，迫使其在九月份下令进行部分征兵动员。

二月份以来，俄罗斯面对西方连续不断的制裁措施打击，从现在起，俄罗斯将面对欧洲联盟的石油禁运措施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅