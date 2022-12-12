江泽民幽灵困扰习近平

江泽民国葬

2022年12月6日，在北京人民大会堂举行的已故中国前国家主席江泽民的正式追悼会上，中国国家主席习近平带领其他官员鞠躬。这张图片取自中国中央电视台的录像。

中共前领导人江泽民逝世，备极哀荣。现任领导人习近平以最高规格送别他的隔代前任。12月11日，习近平遣亲信蔡奇亲送江氏骨灰撒入大海，一场邓小平以来罕有的国葬至此结束。不过，习近平在悼词中要求全党学习江泽民的高风亮节，却被人指出为何自己不学？

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中共领导人死亡有时会引发惊天动地的事件，前总理周恩来1976年逝世后，爆发了天安门四五运动，毛泽东死后，发生宫廷政变，毛的夫人江青等人被捕，中共前总书记胡耀邦1989年4月15日逝世，直接引发了震撼中外的争取民主的“六四事件”。

江泽民虽然离开权力核心已近二十年，但是对接班人胡锦涛的十年统治影响巨大，习近平上台后，以反腐等各种手段清除党内各路势力，尤其是江派势力，在二十大完成一统天下，江氏人马几乎不见踪影，个别散兵游勇也已效忠习氏统治。

习给予江泽民最高的礼遇。在追悼大会上赞颂江泽民的方方面面，台湾淡江大学荣誉教授赵春山认为习这样做是“为我所用”。习讲江在“内忧外患”中走上政治舞台，似乎影射其对内面临白纸革命，对外面临西方遏制的困境，勉励中共渡过危机。

有人则指出习的“内忧外患”属实，但其实都是自找的，江时期奉行邓旨意，对美韬光养晦，发展关系，中国入世，经济腾飞，习时期对抗西方，自恃大国崛起，与美全面对抗，对内放弃以经济建设为中心，清零清到不可理喻的地步，才有今日经济停滞，陷于孤立的处境。

江泽民逝世，中共发表的讣告再三赞颂江高风亮节，适时退位，12月6日，习近平在江氏追悼会上说的一段话十分引人注目：

“江泽民同志高度重视事关党和人民事业的重大战略问题。在筹备党的十六大期间，他主动提出不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进党和国家高层领导新老交替。党中央同意了江泽民同志的请求。2004年，他又主动提出辞去他担任的党和国家中央军事委员会主席的职务，充分体现了他对党和国家事业发展的深谋远虑”。

一些分析指出，江泽民并非不恋栈权位，是时邓氏虽死，邓氏的余威尚存，江很难不让其指定的隔代接班人胡锦涛上位，江让出了总书记，国家主席，但把军权又把持了两年，而且，胡锦涛时期，江氏干政众所周知，胡一直被视为弱主，另外一个令人诟病的，江不喜团派势力，因而在习近平终于成为隔代指定接班人一事上起了重大作用。当然，江氏可能没想到，习会开启第三任，更可能没想到，习上台后，为树立权威横扫江胡残余势力，不过，江泽民应该是落实邓小平废除国家领导人终身制的第一人。

习近平悼念江泽民这段话，引出好多议论，既然习近平赞扬江泽民的高风格，为了“党和人民事业的重大战略问题”，“主动”提出退去中央领导职务，让胡锦涛顺利继位，虽然延长了两年军委主席，最后“主动”辞去，习近平赞颂江这样做是为党和国家事业“深谋远虑”。

有人质疑，习近平既然如此评价江泽民，何以自己不在二十大“主动”提出退位，反而破坏党规，“主动”开启第三任？破坏国家领导人轮流执政，有些批评更讽刺习近平才是“真正的深谋远虑”，为了二十大获得第三任，早在2018年就发动政变式的“修宪”，废除国家主席任期制，废除指定接班人制度，为终身制铺路。

从一些批评看，习近平高度赞扬在二十大上还被其羞辱的前任之一江泽民，大约也是为了转移党内对白纸运动带来的动荡，以及荒唐清零造成的经济低迷的关注，

法国费加罗报对习赞扬江主动退位作出评论，指出习通过修宪，取消国家主席任期制，习在二十大，排除所有派别，实施亲信统治，费加罗报评论说，这不正是与江泽民和胡锦涛实施的领导人轮流制度背道而驰。

江在邓小平镇压六四的血腥中踩着中共改革派赵紫阳的肩膀崛起，执政时见机行事，先左后右，最终全力倒向闷声发大财，以腐败的方式鼓动全党经济改革。国企整改导致千万人下岗，残酷镇压法轮功，经济崛起，后患无穷，江固然不是一个好榜样，但是江死后，为什么中国网络还有怀念他的声音？

费加罗报认为，原因是习近平刚刚开启的第三任独吞权力，抛弃前两任到点下车的轮流执政制度。对江的怀旧象征着一个经济高速增长，对世界开发，入世，与闭关锁国的习近平时代经济停滞，意识形态治国形成鲜明对比。

习隆重纪念江泽民，显然与他领导的中共面临的困境有重大关系。习自己可能没想到，刚刚在二十大登峰造极，就听到了人民要他下台的吼声，至少从六四事件爆发三十余年来，中国人没有喊过共产党下台的吼声。

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