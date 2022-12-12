江泽民幽灵困扰习近平
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中共前领导人江泽民逝世，备极哀荣。现任领导人习近平以最高规格送别他的隔代前任。12月11日，习近平遣亲信蔡奇亲送江氏骨灰撒入大海，一场邓小平以来罕有的国葬至此结束。不过，习近平在悼词中要求全党学习江泽民的高风亮节，却被人指出为何自己不学？
中共领导人死亡有时会引发惊天动地的事件，前总理周恩来1976年逝世后，爆发了天安门四五运动，毛泽东死后，发生宫廷政变，毛的夫人江青等人被捕，中共前总书记胡耀邦1989年4月15日逝世，直接引发了震撼中外的争取民主的“六四事件”。
江泽民虽然离开权力核心已近二十年，但是对接班人胡锦涛的十年统治影响巨大，习近平上台后，以反腐等各种手段清除党内各路势力，尤其是江派势力，在二十大完成一统天下，江氏人马几乎不见踪影，个别散兵游勇也已效忠习氏统治。
习给予江泽民最高的礼遇。在追悼大会上赞颂江泽民的方方面面，台湾淡江大学荣誉教授赵春山认为习这样做是“为我所用”。习讲江在“内忧外患”中走上政治舞台，似乎影射其对内面临白纸革命，对外面临西方遏制的困境，勉励中共渡过危机。
有人则指出习的“内忧外患”属实，但其实都是自找的，江时期奉行邓旨意，对美韬光养晦，发展关系，中国入世，经济腾飞，习时期对抗西方，自恃大国崛起，与美全面对抗，对内放弃以经济建设为中心，清零清到不可理喻的地步，才有今日经济停滞，陷于孤立的处境。
江泽民逝世，中共发表的讣告再三赞颂江高风亮节，适时退位，12月6日，习近平在江氏追悼会上说的一段话十分引人注目：
“江泽民同志高度重视事关党和人民事业的重大战略问题。在筹备党的十六大期间，他主动提出不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进党和国家高层领导新老交替。党中央同意了江泽民同志的请求。2004年，他又主动提出辞去他担任的党和国家中央军事委员会主席的职务，充分体现了他对党和国家事业发展的深谋远虑”。
一些分析指出，江泽民并非不恋栈权位，是时邓氏虽死，邓氏的余威尚存，江很难不让其指定的隔代接班人胡锦涛上位，江让出了总书记，国家主席，但把军权又把持了两年，而且，胡锦涛时期，江氏干政众所周知，胡一直被视为弱主，另外一个令人诟病的，江不喜团派势力，因而在习近平终于成为隔代指定接班人一事上起了重大作用。当然，江氏可能没想到，习会开启第三任，更可能没想到，习上台后，为树立权威横扫江胡残余势力，不过，江泽民应该是落实邓小平废除国家领导人终身制的第一人。
习近平悼念江泽民这段话，引出好多议论，既然习近平赞扬江泽民的高风格，为了“党和人民事业的重大战略问题”，“主动”提出退去中央领导职务，让胡锦涛顺利继位，虽然延长了两年军委主席，最后“主动”辞去，习近平赞颂江这样做是为党和国家事业“深谋远虑”。
有人质疑，习近平既然如此评价江泽民，何以自己不在二十大“主动”提出退位，反而破坏党规，“主动”开启第三任？破坏国家领导人轮流执政，有些批评更讽刺习近平才是“真正的深谋远虑”，为了二十大获得第三任，早在2018年就发动政变式的“修宪”，废除国家主席任期制，废除指定接班人制度，为终身制铺路。
从一些批评看，习近平高度赞扬在二十大上还被其羞辱的前任之一江泽民，大约也是为了转移党内对白纸运动带来的动荡，以及荒唐清零造成的经济低迷的关注，
法国费加罗报对习赞扬江主动退位作出评论，指出习通过修宪，取消国家主席任期制，习在二十大，排除所有派别，实施亲信统治，费加罗报评论说，这不正是与江泽民和胡锦涛实施的领导人轮流制度背道而驰。
江在邓小平镇压六四的血腥中踩着中共改革派赵紫阳的肩膀崛起，执政时见机行事，先左后右，最终全力倒向闷声发大财，以腐败的方式鼓动全党经济改革。国企整改导致千万人下岗，残酷镇压法轮功，经济崛起，后患无穷，江固然不是一个好榜样，但是江死后，为什么中国网络还有怀念他的声音？
费加罗报认为，原因是习近平刚刚开启的第三任独吞权力，抛弃前两任到点下车的轮流执政制度。对江的怀旧象征着一个经济高速增长，对世界开发，入世，与闭关锁国的习近平时代经济停滞，意识形态治国形成鲜明对比。
习隆重纪念江泽民，显然与他领导的中共面临的困境有重大关系。习自己可能没想到，刚刚在二十大登峰造极，就听到了人民要他下台的吼声，至少从六四事件爆发三十余年来，中国人没有喊过共产党下台的吼声。
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