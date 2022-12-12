法国年度最佳戏剧 《金梦岛》的主角是中国

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法国著名戏剧导演穆世敬（Ariane Mnouchkine ）女士的作品《金梦岛》被评论认为是2022年年度最佳戏剧作品，而该剧中有想当一部分内容涉及中国。

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您听到的是歌曲”没有共产党，就没有新中国“，是正在巴黎文森纳森林著名剧院”枪弹剧院“ （La Cartoucherie） 演出的《金梦岛》剧中的一个片段，这部长达近三个小时的戏剧是著名戏剧导演阿里安那 穆世敬（Ariane Mnouchkine ）女士导演，由她领导下的“太阳剧团”共同创作，该剧被法国戏剧评论界认为是2022年年度最佳戏剧作品。

出身于电影世家的Mnouchkine 女士是法国戏剧界的泰斗，曾经多次荣获法国戏剧界最高的荣誉莫里埃奖和世界各地的奖项。

法国年度最佳戏剧 《金梦岛》舞台布景，2022年12月11日。 © 法广

《金梦岛》是一个典型的“参与”型的剧作，故事讲述的是在日本的一个樱花盛开，鸟语花香的温泉岛举办的一个国际戏剧节，来自全球各地的剧团在此地演出，当地市政府为了筹集资金而不得不与一些开设赌场的美国商人和毁灭森林的巴西牛肉大王打交道。

来自全世界各地的戏剧团带来的剧本内容几乎囊括了当今世界所面对的一切问题： 乌克兰战争，巴以冲突，阿富汗战争，移民问题，法国的医疗系统超载问题，老年人问题，种族歧视问题，气候环境问题以及专制独裁体制给人类带来的共同的灾难等等。

这就是为什么《金梦岛》剧中有将近三分之一的内容与中国有关： 首先是六四与刘晓波的故事。Mnouchkine 女士两年前在她的剧院门前安置了由华裔雕塑家王克平制作的象征刘晓波的空椅子，在《金梦岛》剧中，数位参加天安门运动的学生抬着一把巨大的空椅子来会见当地组织戏剧节的政府官员，讲述他们的故事。

其次，导演用一个日本传统的木偶戏团讲述了新冠疫情爆发后武汉当局如何对疫情置若罔闻，继续举办万人宴，导致病毒传播一发不可收拾的后果，李文亮，习近平以及武汉地方官员的角色应有尽有。

再就是关于香港的故事，一位来自香港的年轻人用粤语讲述了香港的故事，准确地说，是远在日本的她接到来自香港的电话，观众从她的电话中了解到学生遭到逮捕镇压的事实，戏剧院现场长久地回荡着电话中传出地香港抗争民众的歌声。

成立于上个世纪六十年代的太阳剧团堪称是社会主义运作模式，成立初期，演员与其他员工同工同酬，在公共场合化妆，为观众提供食品，老板亲自在入口控制处亲自撕毁门票.....。今天，剧院依然在中场为观众提供麦茶，价格之低廉同巴黎其他剧院不可同日而语。曾经在2008年北京奥运举办前夕在巴黎文森纳公园组织了大规模的示威抗议活动的Mnouchkine 女士关注人道危机，太阳剧院迎接了来自西藏，阿富汗，乌克兰等地的演员，剧院今天为乌克兰募捐，已经向当地人道组织汇款五万多欧元。

正如剧中人物所言，当今世界是“恶人当道，”或许太阳剧院本身就是一个捍卫人类价值底线的“金梦岛”！

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