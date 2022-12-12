泽连斯基呼吁七国集团提供更多尖端武器

俄罗斯侵乌战争

2022年12月12日，在德国柏林的总理府，德国总理朔尔茨在七国集团领导人的虚拟会议后向媒体介绍情况。

德国总理朔尔茨宣布，七国集团领导人在周一举行的虚拟峰会上决定建立一个 "平台"，负责 协调对乌克兰的财政援助。泽连斯基则呼吁七国集团提供更多现代化武器。

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朔尔茨表示，七国集团的目标是在乌克兰、国际金融机构和其他伙伴参与下迅速建立这个平台。朔尔茨在柏林的一次新闻发布上将乌克兰的重建比作美国在第二次世界大战后为重建欧洲而制定的马歇尔计划。

七国集团领导人：美国、德国、加拿大、法国、英国、日本和意大利，周一举行了一次视频会议，专门讨论乌克兰重建。

一个支持乌克兰的国际会议也将于周二在巴黎举行，内容是紧急援助和支持乌克兰国家的长期重建。

周日，乌克兰总统泽连斯基会见了美国总统拜登和法国总统马克龙，为七国集团会议和巴黎会议做准备。

据爱丽舍宫称，来自47个国家的 "国家元首、政府首脑、部长"，以及联合国秘书长古特雷斯将参加这次国际会议。

乌克兰总统泽连斯基周一则敦促七国集团向乌克兰提供更多的武器和天然气，因为该国人民正遭受严寒侵袭，经常没有电力或供暖。

泽连斯基在七国集团视频会议上说，"乌克兰需要现代化的坦克、大炮、火炮以及远程导弹"。泽连斯基说："我们的武器越有效，俄罗斯的侵略就越短暂"。

在西方盟友面前，乌克兰领导人再次对俄罗斯 "在大炮和导弹方面 "的军事优势表示遗憾。几个月来，西方一直在向基辅提供各种武器，包括高度精确的美国海马斯火箭发射器和法国凯撒炮。他们在战场上逐渐扭转了力量的平衡。

9月，乌克兰士兵迫使俄罗斯军队从哈尔科夫地区的东北部大片地区撤出。11月初，乌克兰人将俄罗斯人赶出南部城市赫尔松，这是俄罗斯军队自2月下旬以来占据的最主要据点。

除了武器之外，乌克兰总统泽连斯基还要求西方提供更多天然气，因为自10月初俄罗斯对乌克兰整个网络进行大规模打击之后，乌克兰一直面临着重大的能源困难。

据基辅方面称，该国40%的基本设施目前已被俄罗斯轰炸损坏，迫使数百万乌克兰人每天生活在黑暗和寒冷之中，反复断电，没有暖气。

"这个冬天我们需要更多的支持。他说："我们谈论的是需要额外购买的大约20亿立方米的天然气量。

最近几周，乌克兰不得不 "使用比预期更多的天然气"，因为它无法使用其电网，而电网已被俄罗斯军队的多次打击所击垮，俄罗斯军队似乎决心继续采取这一战略。

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