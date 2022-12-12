英美斥黎智英案判刑不公 是政治迫害 中方强烈谴责 指是罔顾是非

香港/黎智英案

中国和西方世界再次就壹传媒创办人黎智英的判刑而对骂。 美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）指出，以欺诈罪处理黎的违反租约案、并判处他入狱69个月是不公不义 ; 而英国下议院外交委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）直指这是政治迫害; 在英团体更借此呼吁香港的海外法官应该请辞。 不过，港府和中国外交部驻港特派员公署均强烈谴责美方评论，指是罔顾是非曲直说，敦促美方以人权之名干预香港的司法制度。

广告 继续浏览后续

香港法院在国际人权日把因参加未经批准集会而正在服刑的黎智英再多判69个月，美国国务院发言人普赖斯翌日在其推特上表示，美国谴责是次判刑，形容这个最新判刑，以任何客观标准而言，都是不公不义的。 美方呼吁中国当局尊重香港的言论和新闻自由。 美国部分参议员亦发表评论，指黎的判刑是侵犯人权，呼吁立释放他。

英国方面，下议院外交委员会主席凯恩斯（Alicia Kearns）在推特上形容，黎智英的最新判刑是中共政权打压异见的政治迫害（political witch trial ）; 而黎既是英国公民，自应得到英国政府大力支持。 她就此要求香港的海外法官回答一些严肃问题。 她没有明言问题的内容，而民间组织「香港自由委员会」主席祈福德（Mark L. Clifford）对她赞好之余，更藉此要求海外法官离开香港，又或解释他们为何仍然留港。

在香港自由委员会的推特上，多人留言指责判刑，认为事件微不足道，但判刑如此之重，更显得香港日益以检控和司法制度为武器来达到其政治目的。 黎的儿子黎崇恩则呼吁英国政府尽一切努力，保护其父亲的安全，并争取他能早日获释。

针对美国的評論，中國外交部駐港特派員公署發言人同日回應，指這是对香港人权法治状况的恶意诋毁，公署表示强烈不满和坚决反对，警告外部干预势力立即停止干涉香港事务和中国内政！

发言人強調，港人的人權自由得到保障，但這不是违法犯罪行为的「通行证」，更不是「反中乱港」分子的「特权书」。 認為法院對黎智英案的审判「正当合法合理，天经地义、无可指摘、不容置喙！」 发言人又說，美方急不可耐地指責中港政府不尊重新闻自由，让世人再次看清黎智英的「代理人」和「马前卒」的身份和美方把政治操弄凌驾于特区法律之上。

港府亦发表声明，强烈谴责及反对美国国务院就黎案判刑的失实和误导评论，认为是对香港司法制度的政治干预、恶意抹黑。 发言人强调，案件是一宗欺诈案，与新闻和言论自由无关，硬扣政治帽子对控辩双方以及整个社会都是不公平的。 港府敦促美方停止干预香港的审判独立和内部事务。

根据公开资料，违反租契大多经民事解决，但黎智英违反苹果日报办公大楼的租用契约，把大楼1%的面积转作其他商业用途，则被刑事检控，并被国安法指定法官陈广池裁定欺诈罪成，判处入狱5年9个月; 而集团前行政总监黄伟强则判囚1年9个月。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅