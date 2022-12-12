跨境货车今起直接中国交收货物 取消接驳司机安排

香港/防疫

从深圳到香港的一座临时桥梁 2022 年 3 月 9 日

中国和香港通关仍未有期，而往来两地的物流安排则率先放宽。 跨境货车由今日起，可直接到作业点提货或交货，毋须像过去九个月般，须先经中国内地司机交接，且数量不限。 香港业界大表欢迎，指新安排可加快物流交收敌度和减少成本时间防疫限制再有松绑迹象。 但舆论仍然认为，香港的放宽步伐较中国迟缓，呼吁港府应撤尽撤。

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因应中国防疫措施，香港跨境货车司机自3月起不能直接到作业地提货和交货，而是要经过中国的接驳车司机，有时甚至要经过两至三名司机，以致成本增加，效率降低; 另外又要受配额限制，不稳定性大增。 随着中国放宽防疫措施，港深两地政府基本取消有关限制。

根据深圳市政府口岸办公室昨（11日）晚宣布，自今日凌晨零时起，粤港跨境货车运输调整为「点对点」运输模式，司机只须在「跨境安」系统预约申报当次入境作业信息，并持有粤康码上48小时内核酸阴性证明便可入境; 若须在广东省过夜住宿，须在系统申报时填写指定住宿点。 防疫要求又订明，阳性跨境司机自确诊之日起，8天内不得入境。

对于新安排，运输业界大表欢迎，指时间和运费均可减少近半，估计约6至10小时便可完成交收。 不过，货柜车主联会主席林海达今早在电台节目中表示，过去九个月的防疫措施已令不少货物转走海运，部分客户更将货流转到其他方，或更改生产地，令同业难以维持生计而转业，现时放宽只是「望到家乡」。 另外，香港落马洲中港货运联会主席蒋志伟指出，防疫安排令运货往深圳的车次减少约三分之二，每日只余约八千架次，预料要到明年3至4月，运力才能完全回复到之前的水平。

香港货运物流业协会前主席胡百浠亦认为，新安排虽好，但仍需尽快通关，才能回复香港多式联运服务的功能，对海运中转及空运拼板的效益十分重要。

香港特首李家超昨早透露会放宽跨境货车运输安排时，虽不愿正面回应中港可望于农历新年前通关，但指出，在中国内地的「新十条」下，香港亦会配合，但要务实进行，而按部就班减少通关限制，首要希望跟内地商讨增加人文通道限额。 他强调，香港确诊数字上升迅猛，每日有一万多宗，死亡个案亦开始上升，令医疗体系的负荷能力亦出现压力，这些都需要作综合考虑。

不过，不少评论认为港府的放宽措施步伐过慢，当中，《信报》社评认为，香港不单较外国慢，即使与中国的「新十条」相比，港府亦显得畏首畏尾，例如中国大部分场所已不再检查健康码，如非必要不做核酸检测，但香港却仍然继续使用意义不大的「安心出行」和「疫苗通行证」，进入某些场所更要核酸检测阴性证明，促请港府「应撤尽撤」。

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