传中国月内开关 「0+3」或紧急、商务先行待定 港府不证实

中国防疫政策

中国近日大幅放宽防疫措施，但何时开关仍是未知数，有香港立法会议员引述不具名的消息发帖，称中国内地本月有机会先对「紧急、公务和商务开关」；而在港亲京传媒亦以深圳口岸近日有亮灯等徵兆为凭，「预示两地恢復正常通关新曙光」；但建制传媒《香港01》今(13日)晨引述广东省衞健委消息称，中港最快在明年1月上旬实行通关，一旦成真，会採取「0+3」模式，即入境人士只须3天家居监察，免除5天集中隔离的要求，但仍须视乎疫情发展。

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不过，香港行政长官李家超今早出席会议前仍不愿说明何时与中国内地通关，只是说，港府希望尽快正常通关，但仍要视乎内地疫情发展等因素，认真审视数据及风险，强调会配合内地，望能尽快为通关製造有利安排。他重申，现阶段希望加大内地隔离酒店的配额。现时的配额已于日前倍增至二千。

另外，随着中国和澳门均取消进入场所前须扫瞄的「行程码」和「场所码」，港府亦宣布，自明日起，取消进入场所前须扫瞄「安心出行」的措施，但保留进入食肆等处所时须扫瞄「疫苗通行证」安排。其次，亦会取消限制进入部分场所的「黄码」，只馀确诊的「红码」和没有确诊的「蓝码」。

立法会议员陈恆镔昨日在脸书上发帖时只是说，中国「有机会」本月内开关，他其后回复传媒查询时则表示，本月内「很有机会成事」，除非有特别问题。他没有详细说明，但网台D100的新闻节目主持人李锦洪今早分析，中国大幅放宽，可能会令感染人数大幅上升，对医疗系统会否造成严峻考验，相信是中国开关的不稳定因素，亦是主要考量。

而北京在港传媒《文汇报》今日更以整个头版报道中港通关的积极信号：「近日，深圳口岸亮灯，往港高铁圣诞测试运行，跨境货物运输恢復直接『点对点』提货或交货……种种徵兆预示两地恢復正常通关新曙光。」该报记者昨晚更到深圳的福田口岸实地观察，只见口岸灯火通明，而该处的不同工作人员亦指出，目睹口岸地铁有关工作人员正进行筹备工作，口岸内亦在打扫衞生和做一些设备整理，为通关做好准备。

另外，中国铁路的订票网站显示，自圣诞节起，香港西九龙高铁站有多班深圳往香港的列车，另有中国传媒昨日引述消息称，本月有机会先对公务和商务人士开关。香港特首李家超早前曾表示，明年与内地通关「有现实上的可能性」；而来自香港的人大常委谭耀宗日前则透露，在农曆新年(明年1月22日)前有望与内地通关。

根据现行安排，港人入境内地须进行「5天集中隔离+3天居家隔离」，而健康驿站的名额每日只有二千个。早前更有消息称，中国正考虑与放宽中港通关有关试点计划，一旦落实，港人前往内地或可免除隔离，只需接受3天医学监测。

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