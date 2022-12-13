俄媒报道普京与习近平年底会谈

中俄关系

俄罗斯『新闻报』报道称，俄罗斯总统普京将与中国国家主席习近平年底举行会谈，共同商讨2022年情势。

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发动侵乌战争的俄罗斯总统普京目前在国际上十分孤立，即使在其紧邻国家，俄罗斯的朋友也越来越少。因此普京与习近平的互动一直受到外界关注。

普京与习近平在俄罗斯侵乌前几周举行峰会，宣布中俄合作无上限，透出对抗现有国际秩序的重大信息，因而被西方媒体形容为“中俄轴心”。俄罗斯侵乌战争爆发后，进一步向中国靠拢，但在西方强大压力下，中方并没有给俄罗斯提供包括武器在内的实质性援助。但是北京一直拒绝使用俄罗斯侵略乌克兰的表述。习近平曾经表示过：普京是他最好的朋友。

据报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫这个周二对『新闻报』说，目前已经确定了普京与习近平会谈的日期和议题，但稍后才会对外正式宣布。

佩斯科夫表示，习近平和普京“经常进行沟通”。新闻报引述一位接近克里姆林宫人士的说法表示，普京与习近平会谈不可能面对面进行，另外，会谈细节正在拟定中。

普京引起外界注意的另外一则消息是，克里姆林宫周一宣布，普京将不会召开传统的年度年终记者会。分析人士指，这一背景应与俄罗斯在乌克兰连连军事受挫以及莫斯科遭到西方一次一次的制裁有关。

普京的年终记者会被视为是俄罗斯重要的政治外交活动，通常，普京坐在大殿中央，接受媒体及公众的马拉松式的提问，记者会通常持续数小时。去年的年终记者会超过了四小时。

法新社分析，普京决定今年不举行年终记者会，似乎没有什么好说的？普京今年2月发动的侵乌战争，最近几月在乌克兰遭遇重大挫折，迫使其在九月份下令进行部分征兵动员。

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