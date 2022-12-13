因疫情蔓延北京延后召开中央经济工作会议

中国经济

彭博通讯社周二引述知情人士报道说，由于中国染疫人数暴增，北京当局决定推迟原定本周召开的中央经济工作会议。

广告 继续浏览后续

一年一度的确定中国经济发展走向的中共中央经济工作会议倍受关注，这一会议一般都闭门进行，包括中共总书记、中共政治局成员，省委领导以及政府各部门部长、金融机构负责人都会出席，会上讨论中国未来一年的经济发展计划，中国领导人习近平将和官员们制定未来一年的经济增长目标。

中共中央经济工作会议通常举行三天，一般会后在媒体上发布内容笼统的公告，但会在来年三月的两会上正式公布全年经济增长目标。

由于严酷的清零隔离政策，中国经济前三季度增长跌至3%左右，全年增长率大约应停留在这一水平上，远低于当局制定的2022年全年经济增长5.5%的目标。

中国当局上周三公布新措施，实质取消不惜封城堵住病毒的“清零政策”，但由于之前一直忙于清零的官方没有让人民做好准备，加之近三年来官媒一直宣传新冠病毒致命，导致民众恐惧心理加重，一时药物紧张，医院床位紧张，医疗系统面临重大挑战。在北京上海各大医院大排长龙，且出现了抢购退烧药，退烧药短缺严重的现象。

根据彭博社的报道，当局尚未确定将这一会议延至何时。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅