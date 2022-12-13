白纸运动秋后算账    广州杨紫荆被捕后杳无音讯

中国/人权

广州女诗人公益行动者杨紫荆12月4日被逮捕后无音讯。照片日期不详！

中国当局在放开清零政策的同时，正在对参与白纸抗议活动的人士进行秋后算账，广州女诗人公益行动者杨紫荆12月4日被逮捕之后，家人没有有关她的任何信息。

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杨紫荆的母亲，一位姓高的女士向法新社表示，自从她女儿12月4日被逮捕之后，她于12月8日从外地协同律师前往广州看望女儿，但是，广州警方拒绝他们与负责此案的人员接触。

法新社评论说，根据中国的法律，当一个人被拘留和询问时，警方有24小时的时间来决定是否正式逮捕他。之后，嫌犯必须被转移到拘留中心等待审判。 法新社联系广州警方，警方表示无法通过电话对该案进行评论。

一位为抗议者提供免费咨询的不愿意披露姓名的律师向法新社表示，据她所知，绝大部分白纸运动被拘留的人们的拘留时间都没有超过24小时。

另据中国维权网报道，广州女青年杨紫荆因11月27日晚陪朋友到广州海珠广场围观抗议清零政策的行动，近日遭越秀区警方以“寻衅滋事”罪刑事拘留。报道说，12月4日越秀区警方派出十多名警察、便衣以“查水表”为名骗开杨紫荆家门，在拒绝出示搜查证的情况下强行搜查屋内电子设备；随后借口涉及海珠广场事件，以口头传唤名义将杨紫荆抓走。

越秀区随后于12月8日证实，杨紫荆被刑事拘留，被羁押在越秀区看守所。但杨紫荆的朋友透露，杨紫荆仍被关押在派出所，已经超过被拘留后立即送往看守所、不得超过24小时的刑事诉讼法规定。

报道说，杨紫荆是公益行动者，同时也是为诗人和写作者，长期追求社会平等，为弱势和边缘群体发声。

据民生观察网的信息，“白纸革命”中被抓捕的抗争者还包括金嘉伟、林怼怼、川川、王晨皓、李牧、王黛玥、王昊、秦超、陈佳林、张东辉、才央拉姆、魏海，李笑笑以及很多不知姓名的年轻人。在拘押之后，他们都受到不同程度和方式的虐待。

此外，白纸革命第一人的南京传媒学院的女学生李康梦11月30日被警方抓捕之后，至今失联。

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