美国与非洲峰会 加大与非洲合作应对中俄

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为期三天的美国-非洲领导人峰会今天13日在美国华盛顿开幕

美国与非洲领导人峰会今天在华盛顿开幕，为期三天峰会围绕反恐，粮食安全和贸易等主题展开，美国期望改善与非洲领袖的合作关系，应对中国和俄罗斯在当地不断扩大势力范围。

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为期三天的美国-非洲领导人峰会今天13日在美国华盛顿开幕，这是自新冠肺炎疫情以来华盛顿首次举行的最大规模国际会议，49个非洲国家的元首和非盟与会。

本次美非峰会围绕反恐、粮食安全、贸易、疫情、应对气候变化等问题展开，以及让非洲产品进入美国市场优惠待遇协议将延长到2025年。

虽然每个非洲国家期待不同，但与会的非洲国家整体上积极参与在华盛顿就行的本次峰会。现任美国总统拜登继续美国前总统奥巴马对非洲加大影响力的行动，在2014年后再次举行本次第二届美非领导人峰会，来抗衡中国和俄罗斯在非洲的势力，要凸显美国重视非洲，期望改善与非洲领袖的合作关系。

中国自2014年以来，在非洲的投资超越美国，成为非洲最大的投资国；俄罗斯不断扩大在非洲的安全影响力，派遣佣兵参加当地军事行动。

美国总统拜登将宣布对非洲的新投资，关注由于俄乌战争让粮食安全问题的恶化，同时讨论民主，政治等议题。

另外，美国支持非洲国家参与国际事务，美国总统拜登将宣布正式支持非盟成为二十国集团常任成员。

美国国务院主管非洲事务的助理国务卿菲此前表示，要加强对话，非洲声音非常重要。

另外被非洲联盟暂停资格的4个国家：几内亚、苏丹、马里和布基纳法索没有被邀请参加峰会。

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