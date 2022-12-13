3比0! 梅西率领阿根廷挺进世界杯决赛

卡塔尔世界杯足球赛

12月13日，阿根廷球星梅西在半决赛中与克罗地亚悍将对决。阿根廷最终以3比0击败克罗地亚，进入决赛。

克罗地亚球星莫德里奇在哭泣，阿根廷天才梅西向实现美梦靠近! 多亏这位天才的球队队长，阿根廷在卡塔尔世界杯半决赛上，以3比0淘汰克罗地亚，挺进决赛。将与法国或者摩洛哥在星期天对决!

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目前在巴黎圣日耳曼踢球的梅西在上半场34分钟用一个点球为阿根廷首开纪录，同伴阿尔瓦雷斯在第39分钟将比分翻倍：2比0! 如此，梅西让他的国家第六次进入世界杯决赛，在1978和1986两次夺得冠军后，为阿根廷争得第三次夺冠的可能性。

梅西与克罗地亚队的莫德里奇，两位分别为35岁和37岁的世界足球明星，有一位将于本周二晚上在卡塔尔卢赛尔体育场淡出。

2018年金球奖得主莫德里奇如果在周六的争夺第三名的比赛中再度出场，对阿根廷的这场痛苦的失败可能不是他的最后一搏。但极有可能的是，人们再也不会在重大赛事中看到他身穿格子衫的身影。

而梅西将在世界杯决赛中再次带领阿尔比盖尔队冲锋陷阵，要么对阵法兰西新星姆巴佩，要么对阵摩洛哥的超级星座。如果一切顺利，届时他将打破世界杯出场次数记录，达到26场，比德国的洛塔尔-马特乌斯还多一场。

最重要的是，他将试图用他的记录中唯一缺少的世界杯冠军来为他的神话般的职业生涯加冕，梅西由此将成为他的国家的一个传奇，至今，他还在崇拜1986年的世界冠军马拉多纳。

阿根廷与克罗地亚比赛开始时相互畏惧，克罗地亚拥有更多的控球权，但该队才能不凡的莫德里奇、布罗佐维奇或科瓦契奇，是回收者和创造者，但他们不是射手。

在球场的另一边，阿根廷没有真正失去任何明显的机会。然后，南美洲冠军在五分钟的疯狂角逐中，用两个巧妙的行动打破僵局。

在上半场比赛中，阿尔瓦雷斯冲到对方中央空地上。克罗地亚门将利瓦科维奇撞击犯规，梅西主罚点球，以一记强有力的射门将球打入球门右上角（1-0，34'）。

同样是这个阿尔瓦雷斯在自己的半场拿到另一个反攻球后开始了奇妙的奔跑，在中场先甩掉来得太晚的对方后卫，并以一个巧妙的轻功，绕过不幸的守门员利瓦科维奇（2-0，39'）。

中场休息后几分钟，克罗地亚教练达利奇做了一次冒险的赌博。他用佩特科维奇代替了杰出的中场布罗佐维奇，试图给阿根廷的中卫施加更大压力。

这是个错误的选择，克罗地亚不可遏止地被对手打开了空间。梅西在禁区右侧进行了一次独舞表演，为箭在弦上的阿尔瓦雷斯送上了鱼子酱（69'）： 3-0。

星期三，法国与摩洛哥半决赛，预料这将是一场非常激烈的比赛，赢家将与阿根廷一决雌雄。

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