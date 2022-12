Google拒绝把中国国歌作香港国歌置顶 港府称续交涉

香港国歌事件

国际体育组织在香港运动员领奖时播错国歌之事接连发生后,香港特区政府曾要求Google于用户搜寻香港国歌时,将中国国歌《义勇军进行曲》「置顶」,但遭Google拒绝。保安局长邓炳强称,Google以搜寻结果按演算法得出而无法改变的说词是匪夷所思,「香港人不会接受」。特首李家超亦表示,国歌关乎民族尊严,属「大是大非」问题,会继续研究下一步行动。

广告 继续浏览后续

邓炳强昨(12日)午出席扑灭罪行委员会会议后表示,警方正因应国际体育赛事主办单位播放国歌时出错的事件作出调查,现阶段没有证据证明有香港运动员或职员涉事,但表明对于在Google搜寻器键入「香港国歌」时,显示的是一首2019年与「黑暴」相关的歌曲感到非常遗憾,认为情况「伤害了香港市民的感情」。有关说法,与中国官员不时以「损害中国人民感情」的口吻相近。

本台今早以中英文在Google寻找「香港国歌」时,置顶或靠前位置出现的,仍是2019年反修例运动期间的代表歌曲 《愿荣光归香港》。但香港作为中国的特别行政区,国歌应该用上中国国歌,但国际体育赛事主办单位人员若凭直觉到网上搜寻香港获胜时播放的国歌而键入「香港国歌」,便会出现港府不喜欢的结果。

邓炳强续称,港府早前向Google提出,要求将香港正确的国歌即《义勇军进行曲》置顶,但被拒绝。他引述 Google方面的解释称,搜寻结果是基于演算法推算,公司不能决定,但邓指出,众所周知,只要向Google付费,就可以像买广告位的方式,将希望其他人看到的讯息放在相对高的位置,形容Google的说法是匪夷所思,港人也不会接受。

警队出身的他又说,Google早前表明,会遵循欧盟法院指示,将明显不准确的搜寻结果删除,质疑Google拒绝港府的更正要求是「双重标准」,欠香港市民一个交代。

翻查资料,邓炳强指的,应是欧洲联盟法院 (Court of Justice of the European Union,简称CJEU)日前的裁决,但案中涉及的,是当事人要求Google删除有关他们的不确个人参考资料,以保障其「被遗忘权」,与港府的要求不同。事实上,Google订明,只会移除涉及儿童色情、「起底」、垃圾邮件、按网页持有人主动要求及合理法律要求而移除内容。

不愿具名的科技界人士解释,Google搜寻器的自动排名系统,会根据关键字、查询动机、相关程度、内容的质素、网页的使用度以及个人化的搜寻设定来决定搜寻结果的位置,若港府想不费分文而改变置顶位置,只能动员亲建制人士以《义勇军进行曲》作「香港国歌」键入。但问题是网上以年青人为主要用家,若港府发起相关键盘运动,不排除会刺激全球青年人反噬,令 《愿劳光归香港》持续置顶,料想这是港府更加不喜闻乐见的。

而特首李家超今早出席行政会议前问及 Google 搜寻香港国歌出错事件时表示,所有国歌都代表该国的民族尊严和感情,形容是「大是大非」的事情,亦是道德问题,相信任何负责任的机构都会认真处理;港府会继续就正确国歌搜寻结果一事与Google交涉,再次去信 Google可能是下一步行动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅