世卫： 中国病例爆炸早在清零政策放松之前就开始了

中国-新冠病毒

2022年12月14日，在瑞士日内瓦的世界卫生组织总部，WHO卫生应急计划执行主任Michael Ryan在日内瓦联合国记者协会组织的新闻发布会上回答记者提问。

世界卫生组织的一位官员周三说，中国爆炸性的新冠疫情发生在中国政府开始放松卫生限制之前。

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中国卫生部周三承认，北京的感染病例正在 "迅速增加"。上周，政府突然放弃了坚持已久的社会面清零战略，包括结束对检测结果呈阳性的人的自动隔离，并停止大规模检测活动。

世卫组织卫生应急管理负责人迈克尔-瑞安在日内瓦世卫组织总部告诉媒体： "中国病例的爆炸性增长并不是因为解除了严格的清零政策的限制。中国的病例爆炸早在清零政策放松之前就开始了。"

根据世卫组织官员的说法，"中国取消了限制，疫情突然失去控制 "的情景并不是正确的解释。

他认为，"这种疾病之所以迅速蔓延，是因为控制措施本身并不能阻止它"。世卫组织官员说，"传播强度的增加远远早于限制感染的战略变化"。

瑞安还说，"中国当局已经在战略上决定，对他们来说，清零战略 "已不再是最佳选择”。

随着高度传染性的Omicron变体的流行，像中国实施的极其严厉的限制措施并没有达到与前几波疫苗接种覆盖率低时相同的目的。

瑞安说，在疫苗接种覆盖率提高之前，这种措施被用来保护卫生系统，但现在它们并不那么有效。

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