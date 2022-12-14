中共急转弯 汉学家质疑习近平是否还拥有所有权力

中共二十大之后

2022年12月6日，中共总书记习近平在北京人民大会堂为已故中共前领导人江泽民举行的正式追悼会上致悼词，图片来自中国中央电视台的录像。

中国11月爆发的短暂的白纸运动到底意味着什么？为什么坚持清零不动摇的习近平在街头抗议爆发后迅速取消了清零，而习近平悼念江泽民的悼词中为什么会出现一段对他明显不利的内容？中共内部究竟发生什么了？法国政治学者、汉学家白夏在『世界报』13日发表的文章中就此发出质疑。

广告 继续浏览后续

中国人11月喊出了“共产党下台!”“习近平下台!”“我们要自由，我们要法治!”的口号，作者指出：“这是1949年以来，示威者们首次指名道姓地把矛头对准了中共总书记”。

中国十多座城市的示威者们接过了中共二十大召开前三天登上北京四通桥抗议的彭载舟亮出的口号： “罢免独裁国贼习近平!”“不要核酸要吃饭，不要封控要自由!”“不要谎言要尊严，不要文革要改革!”“不要领袖要选票，不做奴才做公民!”

当局开始追捕敢于挑战他们的示威者，警察找到一些青年示威者的家中威胁，各大学提前一个月放假，以阻止大学生重新聚集，警方在一些有可能出现示威者的街道盘踞，对胆敢上街的示威者立即抓捕，11月29日以来，城市街头的示威者似乎消失了。

几乎与此同时，中国当局急转弯，大幅度放松严厉的清零措施，白夏诘问：谁能相信，曾几何时，被习近平 亲自决定，被视为中国社会主义制度优越性象征的清零就这样快速地在街头压力下被丢弃了？难道新皇帝听进去了人民的声音？在正常情况下，当局首先会镇压示威运动，给带头人判刑，然后才有可能放缓政策以平息众怒。作者认为，中共当局如此快速转向，使得人们必须对中共内部发生了什么提出疑问。

在作者看来，尽管习近平在10月23日似乎取得了完全的胜利，人们还是可以质疑党的内部是否存在紧张关系？尽管习近平清除了中共政治局所有可能的对手，但党内是否还残存着他的敌人？也许领导层有人指责习近平的清零政策对经济造成巨大损害并引爆民众怨恨？一些领导人是否逼迫执迷不悟的新舵手转变航向以防止他的固执导致中共丧失合法性？无论如何，在他加冕一个月后，抗议活动已经削弱了习近平的实力。

白夏进而指出，最令人惊异的是习近平在江泽民追悼大会上的一段悼词：“江泽民同志高度重视事关党和人民事业的重大战略问题。在筹备党的十六大期间，他主动提出不再担任中央领导职务，并从中央委员会退下来，以利于促进党和国家高层领导新老交替。党中央同意了江泽民同志的请求。2004年，他又主动提出辞去他担任的党和国家中央军事委员会主席的职务，充分体现了他对党和国家事业发展的深谋远虑”。

这段话显然是对自我赋予第三任没有指定接班人的习近平的直接批评，人们可以质疑，如此明显的批评怎么会悄悄出现在一个如此重要的文本中？而且在全国所有的电视、广播、报纸公布？新舵手对此有何反应？他手中是否还拥有全部的权力？或者，像1962年大跃进之后的毛泽东一样，他是否不得不进行自我批评，退到 "第二线"？

在江泽民的追悼会上，北京的街道被警察占领，1976年和1989年发生的示威运动没有重演。但这位汉学家认为：未来也许仍有一些意外发生。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅