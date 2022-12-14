卡塔尔世界杯秘密赢家是中国？

卡塔尔世界杯足球赛

2022年12月14日，卡塔尔世界杯半决赛：摩洛哥与法国队员拼搏。 法国最终以2比0击败摩洛哥。

卡塔尔2022世界杯比赛进入关键阶段，中国没有取得参加卡塔尔世界杯足球赛的资格，不过，官媒暗示，中国足球队虽然不在场，中国却是世界杯的“秘密赢家”。

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多家官媒转载的新华社主办的『参考消息』“德媒：中国是卡塔尔世界杯‘秘密赢家’ ”一文援引中国驻卡塔尔大使周剑的说法称，“中国元素如同繁星照亮卡塔尔”，从基础设施到通信，从新能源业务到太阳能发电站，从赛事用品到纪念品—中国制造在卡塔尔随处可见。

的确，央视转播时曾试图遮掩卡塔尔体育场数万观众无一人戴口罩的画面，以免让当时还在严酷清零禁令之下的中国观众看到后愤愤不平，但赛场上中国厂家的赞助却是十分地耀眼，一位网友说：“这是比赛足球的地方，不是比赛谁的制造比谁多少的地方”。

人民日报11月23日以“中国元素闪亮世界杯”为题刊文，大赞卡达尔世界杯主场由中国铁建国际集团承包建设、中国裁判加入赛事执法、周边商品“义乌制造”高达70%，自然，前面提到的大使周剑说的那句话又被引用了一遍：“中国元素如同繁星照亮卡塔尔!”

官媒官员自吹招来许多嘲讽，有网友援引央视主持人白岩松上届俄罗斯世界杯足球赛期间说过的一句话：“中国除了足球队没去，基本上其他的都去了”。

中国领导人习近平有一个足球梦，让中国举办世界杯，让中国队踢进世界杯，甚至夺得世界杯冠军，人民日报曾刊文称他为“足球先生”。

2015年2月，习近平主持召开全面深化改革领导小组第10次会议，将振兴中国足球列为重要任务。但是中国国家队，只在2002年参加过一届世界杯比赛，在小组赛三战三败，而且这已经是20年前发生的事了。

中国队今年在卡塔尔世界杯亚洲区预选赛1比3败于越南，据说是62年来首次输给越南队，社交网络一时骂声连片。

也有不少中国人试着寻找为什么中国队腐败丑闻不断，技术水平却难以上升，而且与日本、韩国队也差得越来越远的原因。

中国队既然没有去卡塔尔，官媒却大谈中国元素无处不在，似乎引起不少网民的反感，有网友说，“踢球说踢球，没有资格去比赛，不要自个乐了，精神胜利法，管用吗？”

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