四通桥勇士彭立发获中国民主教育基金会评选为“杰出中国民主人士”

四通桥事件

旧金山“中国民主教育基金会”日前在中国城国父孙中山纪念馆举行颁奖典礼，授予四通桥勇士彭立发“中国杰出民主人士”奖。

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彭立发又名彭载舟。2022年10月13日，彭立发在北京四通桥上挂起横幅“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民。”令举世震惊，并引发后来遍及全国多个城市的“白纸革命”，喊出“习近平下台”、“共产党下台”的口号。

“中国民主教育基金会”会长方政宣布将本年度“中国杰出民主人士”奖授予彭立发。中国民主教育基金会理事封从德致颁奖辞。

颁奖辞写道：中华男儿孤勇者，智仁勇俱备，古有荆轲关云长，前有王维林，今有彭载舟。别是非、明利害、知己知彼、审时度势，是谓智；救人、救国、救世，是谓仁；有胆气、有勇气、临危不惧，是谓勇。四通桥勇士智仁勇俱全。

四通桥勇武精神，可打破所谓素质论、国情论之类的民主条件论迷思，即所谓在中国推行民主需要这种那种条件才行。

颁奖辞指出：人类的精神境界，因智仁勇者普遍而无区别之仁爱而提升。以大无畏的勇武气概，为国为民牺牲奉献，这是民主革命历来的真精神，武昌起义如此，辛亥革命如此，六四抗暴如此，四通桥勇士亦如是。孤勇者不惑、不忧、不惧，其大智大勇，可惊天地，可泣鬼神，可昭日月。

前89民运参与者的第二代林少东代表彭立发领奖，他表示：“在中国，并不是每个学生，都会被洗脑洗成小粉红；作为年轻一代，如果没有独立思考的能力，即便有自由，也会成为思想的奴隶，也和奴隶一样。所以，我们应该倡导年轻人独立思考，学会分辨是非善恶，才不至于成为中共的工具、奴隶。”

从1986年开始“中国民主教育基金会”每年评选“中国杰出民主人士”，至今已36届。旧金山湾区、纽约、洛杉矶等地一百多人参加了本届颁奖典礼。

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