德国机械制造业：不要设置“欧洲堡垒”

德国-中国

曼恩涡轮公司的一名员工在德国西部奥伯豪森的工厂里进行压缩机和涡轮机的工作。德国媒体报道，“德国机械制造业年底情绪变好”。

据德国《商报》和柏林《每日镜报》报道，德国机械制造业年底情绪变好。德国最大工业行业机械制造业轻松摆脱了危机。该行业订单满满，还在继续寻找员工。该行业突出了中国的重要性，并警告不要与中国脱钩。

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德国机械和设备制造商尽管存在各种问题，但于2022年仍然保持了自己的地位。德国机械设备制造业联合会主席Karl Haeusgen周二在法兰克福举行的年度新闻发布会上表示：“我们有信心实现今年实际生产增长1%的目标，同时也坚持我们对明年的预测。”

在俄乌战争开始之前，该行业的目标是在2022年实现产量增长7%。但供应链困难和材料瓶颈使机器生产受到阻碍。Haeusgen说：“通胀和乌克兰战争及其所有后果也将在很长一段时间内对我们的工业造成压力。工业链中的材料瓶颈和困难继续存在，越来越多的国家正在恢复保护主义措施。”

德国机械制造业联合会今年也对中国进行了密切关注，并首次就这一问题起草了一份自己的立场文件。对机械制造业来说，中国是仅次于美国的第二大重要市场。但对华出口今年下降了2.8%，为140亿欧元。根据Haeusgen的说法，原因是中国严厉的新冠政策和中国国家干预后的建筑业危机。“中国要发展经济，加强自身经济的创新能力。为此，中国正在对经济进行战略干预，损害了外国公司的利益。”

机械设备制造业联合会认为，德国政府计划重新评估对华关系是正确和重要的。但Haeusgen也警告说，“中国市场在短期和中期内无法被取代“，这就是为什么政府不应该撤除出口促进工具。“对中国的出口为德国提供了高薪和高素质的就业机会。”他建议：德国政府可以利用其促进手段来帮助开辟新的销售市场。该行业“最终需要一个针对小订单价值的有效出口信用保险系统。”

该联合会还要求，欧盟应与亚洲伙伴国家缔结进一步的自贸协定。欧盟内部市场应该受到保护，以防止“来自第三国的不公平贸易做法”。但是，不应该设立“欧洲堡垒”，相反，必须在进攻性和防御性贸易手段之间取得平衡。

Haeusgen还表示，当然，通过贸易进行变革是可行的，但目前在中国行不通。“经济开放使中国人民摆脱了贫困。”这位企业家在中国的公司HAWE Hydraulics拥有约200名员工。他说，“中国人喜欢为外国公司工作，因为它们的工作岗位很好。”

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