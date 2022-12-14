李老师 一位让世界关注中国抗议活动的画家

中国白纸抗议运动

2022年11月27日，抗议者在北京游行示威时举着白纸，喊着口号。在一个一切都被严密监控和审查的社会，白纸是对人民不被允许说话的无声抗议。在中国“白纸运动”期间，一个叫“李老师不是你老师”的推特账号成为外界了解信息的重要渠道之一。

中国11月爆发的“白纸抗议”运动，因乌鲁木齐10人因防疫封控被烧死在家中引爆，中国各地的抗议场面之所以迅速传播世界，与一个化名“李老师不是你老师”的推特账号有重大关系。

广告 继续浏览后续

路透社就此报道说，上月底，中国爆发了反对清零政策的事件，"李老师"，一个流亡在意大利北部的30岁的中国人的笔名开设的账号，成为了解这一重大事件的最重要渠道之一。

这位画家从自己的房间向全世界传播他收到的大量的抗议现场的视频和图片，这一事件是1989年天安门事件遭血腥镇压以来最重要的抗议事件。

为了保护自己的隐私，希望匿名的李象征着一代精通新技术的年轻的中国人，他们可以依靠虚拟专用网络VPN冲破中共当局的审查制度。

他对路透社表示，"我每天都会收到数千信息。" 他认为："事件的发展远远超出了我们所看到的。只是很多事情没有被报道。"

这位来自中国东部省份安徽的前美术老师，以“李老师不是你老师”的名义在推特每隔一分钟左右就发布一次信息，在抗议活动高峰时期，他每天只睡很少一会。

路透社报道说，他的许多对话者宁愿把他们的信息发送给他，而不是直接放在网上，或许是为了有一个额外的保护层，这解释了为什么现在他拥有的追随者已超过86万人，而在11月中旬，仅仅只有14万追随者。

尽管在中国示威非常危险，李先生相信，“通过这个裂缝，这个窗口，越来越多的人敢于公开表达他们的不满。”

中国当局对全国十多个大城市发生的抗议活动缄默不语，12月初，中共安全机构在一封文件中特别提到将打击“敌对势力”“扰乱社会的非法和犯罪行为”。

“李老师”表示，他已收到不少死亡威胁，他在中国的家人也受到警方的审查。不过，他决心继续在他的这已成为言论自由象征的推特帐号上发布信息，即使这意味着他将无法返回他的祖国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅