李老师：即使在意大利也受威胁

白纸革命

白纸运动的主“推手”，第一时间在推特上发送中国国内示威抗议视频与图片的帐号为”李老师不是你老师“的推特大神12月13日接受了法广的专访，就他的信息来源，他目前个人的安全问题，他对大翻译运动的看法以及他与方舟子之间的争论回答了法广的问题：

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法广：首先请您介绍一下您的推特号为何在白纸运动中有如此巨大的成功？为何继续保持匿名？

李老师：我的帐号只是一个个人帐号，只是在这次运动中成为外界关注中国的一个窗口。我本人并不是要强调中国的社会运动，我只是在做记录！因为其他的事件可以由报纸，电视来记录，而有些新闻无法被正规的媒体所记载，所以，互联网上有许多象我这样的人主动地把它们记录下来。至于我帐号之所以要选择一个化名而不是实名，这一方面是由于我认为匿名是一种互联网文化， 另一方面也是出于对我个人安全的考量，即使在欧洲，我的安全也同样受到威胁。比如说，昨天就有人打电话以外卖的名义要我的地址，这是十分危险的。特别是意大利媒体近日报道说，在意大利有数量很多的中国有警察，所以，我认为我的安全是受到一定的威胁的。

法广：给您发信息的人是谁？您选择发表的标准是什么？

李老师：给我发信息和视频的都是中国大陆的一些使用推特的人，他们通过推特私信发给我。我选择发表的标准首先是内容必须是可信的，然后是正在发生的和相对重要的。中国的年轻人有许多人使用推特，因为使用VPN翻墙的人很多，当他们知道国内正在发生一些重大的事件但又无法从国内获得信息时就会翻墙上推特，来获取最新的信息。

法广：您如何评论网络正在掀起的将中国国内网络内容翻译成英文介绍给外网的大翻译运动？

李老师：我认为大翻译运动是一件很好的事情，长期以来，由于中国与世界互联网的分割，导致中国人虽然不能够对自己的国家畅所欲言，但是却能够对世界上其他任何国家与民族畅所欲言。而大翻译运动出现以后，中国官方也开始主动收敛，主动去压制一些网络的仇恨言论，所以，我认为它的出现是有意义的。

法广：你近日与与另一位网络名人方舟子针锋相对，唇枪舌剑？您之前在接受访问时说有网友反馈方舟子在十一月最后一个周末白纸革命爆发时发稿不多，这才是网民转而向您投稿的原因，您可以确认这一消息吗？

李老师：是有网友反应，方舟子在白纸运动期间并没有发布许多内容，尤其是在11月27日，他也没有发布许多内容，但是，这些与我并没有关系，因为方舟子已经老了，他的粉丝也多是一些老年人，年轻人更加相信我，所以，他们更愿意投稿给我，这才是真正的原因。

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